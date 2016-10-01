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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

استاندار یزد:

حمایت مردم از نیروی انتظامی باعث تقویت امنیت پایدار می‌شود

حمایت مردم از نیروی انتظامی باعث تقویت امنیت پایدار می‌شود

یزد - استاندار یزد گفت: حمایت مردم از نیروی انتظامی در امنیت پایدار تاثیرگذار بوده و عدم پشتیبانی آنها می تواند باعث خدشه دار شدن این مسئله شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی صبح شنبه در آیین صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان یزد با اشاره به دامنه گسترده فعالیت های نیروی انتظامی اظهار کرد: تامین امنیت جامعه یکی از مهم ترین وظایف پلیس است.

وی برقراری نظم و انضباط اجتماعی در جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: نیروی انتظامی در این خصوص نقشی اساسی و تاثیرگذار بر عهده دارد.

میرمحمدی با اشاره به اینکه برقراری نظم و امنیت براساس اصول دین در دستور کار قرار دارد، گفت: این امر بیانگر رعایت حقوق شهروندی است.

استاندار یزد از نیروی انتظامی به عنوان یکی از دژهای حقوق شهروندی نام برد و افزود: نیروی انتظامی باعث افتخار و عزت والیان نظام است.

میرمحمدی با اشاره به لزوم همکاری مردم و پلیس ادامه داد: این امر در ارتقای امنیت جامعه بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: حمایت مردم از نیروی انتظامی در امنیت پایدار تاثیرگذار بوده و عدم پشتیبانی آنها می تواند باعث خدشه دار شدن این مسئله شود.

استاندار یزد گفت: خوشبختانه شاهد حمایت های مردم از نیروی انتظامی هستیم و تایید کننده این ادعا تشکیل نیروهای انقلابی سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای بسیج مردمی است.

کد مطلب 3783659

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