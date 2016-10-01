به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی صبح شنبه در آیین صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان یزد با اشاره به دامنه گسترده فعالیت های نیروی انتظامی اظهار کرد: تامین امنیت جامعه یکی از مهم ترین وظایف پلیس است.

وی برقراری نظم و انضباط اجتماعی در جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: نیروی انتظامی در این خصوص نقشی اساسی و تاثیرگذار بر عهده دارد.

میرمحمدی با اشاره به اینکه برقراری نظم و امنیت براساس اصول دین در دستور کار قرار دارد، گفت: این امر بیانگر رعایت حقوق شهروندی است.

استاندار یزد از نیروی انتظامی به عنوان یکی از دژهای حقوق شهروندی نام برد و افزود: نیروی انتظامی باعث افتخار و عزت والیان نظام است.

میرمحمدی با اشاره به لزوم همکاری مردم و پلیس ادامه داد: این امر در ارتقای امنیت جامعه بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: حمایت مردم از نیروی انتظامی در امنیت پایدار تاثیرگذار بوده و عدم پشتیبانی آنها می تواند باعث خدشه دار شدن این مسئله شود.

استاندار یزد گفت: خوشبختانه شاهد حمایت های مردم از نیروی انتظامی هستیم و تایید کننده این ادعا تشکیل نیروهای انقلابی سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای بسیج مردمی است.