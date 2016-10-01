به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی در پیام تبریکی به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی آورده است: هفته نیروی انتظامی فرصتی است مغتنم برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف است که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه اسلامی است.

وی بیان کرده است: نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در کنار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و پلیس و نیروی انتظامی با حمایت و پشتیبانی بی دریغ مردم شریف و هوشیار جامعه، مظهر اقتدار کشور هستند و امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود همه توطئه‌ها و کارشکنی‌هایی که علیه آن انجام می شود، یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و حتی جهان محسوب می‌شود چرا که نیروهای توانمندی مانند نیروی انتظامی تأمین امنیت آن را بر عهده ‌دارند.

زمانی قمی ادامه داده است: اقتدار، عزت، خدمت به مردم، درستکاری و امانت داری، دفاع از ارزش های اسلامی، انجام کار مؤمنانه و مخلصانه و دقت در انجام وظیفه از ویژگی های بارز نیروی انتظامی است که همین ویژگی ها باعث تمایز نیروهای پلیس جمهوری اسلامی از سایر کشورها شده و به فرموده مقام معظم رهبری «امروز نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است».

وی تصریح کرده است: نیروی انتظامی با توجه به پیچیدگی مسائل و روابط اجتماعی و تحول در حوزه ارتباطات، باید با دستاوردهای خود در حوزه فناوری های نوین و با تغییر در ساختارها، ابزارها، رویکردها و کارکردها، به دنبال تحقق امنیت فراگیر و پایدار در همه حوزه ها باشد و نیروهای خدوم و شریف انتظامی نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات مدون، امنیت و آسایش عمومی افراد جامعه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهند که این امر قطعاً امنیت روانی جامعه را در پی خواهد داشت.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرده است: بی تردید تقویت این نیرو، تقویت اقتدار نظام در برخورد با قانون شکنان است که در نهایت به کاهش انگیزه های مجرمانه منجر خواهد شد لذا پشتیبانی نیروی انتظامی از سوی تمامی دستگاه ها و آحاد ملت امری ضروری است.