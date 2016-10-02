به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشستی خبری که صبح امروز در این ستاد برگزار شد در خصوص نهمین نمایشگاه فناوری نانو توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از چهاردهم تا هفدهم مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، گفت: تمام فعالان در عرصه توسعه فناوری نانو در این نمایشگاه به مدت چهار روز حضور خواهند داشت.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو افزود: نهادهای ترویجی دانش‌آموزی، دانشجویی، انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و دانشجویی، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و تمام نهادهایی که در راستای توسعه فناوری نانو فعالیت می‌کنند، در نهمین نمایشگاه فناوری نانو حضور خواهند داشت.

سرکار ادامه داد: همچنین صندوق‌های اعطای تسهیلات برای توسعه فناوری نانو، شرکت‌های تولیدکننده محصولات نانویی و محصولات صنعتی در این نمایشگاه حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه افتتاحیه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود، گفت: بنا داریم در خلال افتتاحیه از هفت مجموعه، شرکت‌های تجهیزات‌ساز و مراکز رشد برتر فعال در عرصه نانو تقدیر کنیم.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: در روز دوم نهمین نمایشگاه فناوری نانو، نشستی با بیش از ۵۰ سفیر کشورهای خارجی برای توسعه عرصه نانو و ایجاد روابط بین‌الملل در این عرصه برگزار می‌کنیم تا قابلیت‌های ایران در عرصه نانو به این سفرا ارائه شود.

سرکار گفت: از این طریق می‌توانیم با اطلاع‌رسانی و آگاه کردن سفرای این کشورها، ظرفیت‌های تعاملات خود را در عرصه بین‌المللی در راستای تبادل دانشجو، تبادل فناوری و عرصه محصولات به سایر کشورها ارتقا دهیم.

به گفته وی، قرار است نشست‌های مؤثری برای توسعه عرصه بین‌المللی در حوزه نانو با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و تخت‌روانچی معاون اروپا آمریکای وزارت امور خارجه برگزار کنیم.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بیان اینکه پیش‌بینی شده برای سفرا یک تور بازدید از نمایشگاه داشته باشیم، گفت: در خلال این چهار روز، نشست‌های تخصصی در رابطه با اهمیت پتنت و ثبت آن، بازاریابی، نهادهای فعال در عرصه نانو، ایمنی، بهداشت، مدیریت پسماند و ... خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه همچنین قرار است کنسرسیومی در مورد منسوجات نانویی داشته باشیم، گفت: در حال حاضر منسوجاتی با برندهای مختلف در بازار وجود دارد که مصرف‌کننده را سردرگم کرده که کدام یک از این محصولات، نانویی و کدام یک غیرنانویی هستند. بنا داریم با برگزاری این کنسرسیوم، تولیدکنندگان منسوجات نانویی را ترغیب کنیم تا با یک برند مشترک، یک سبد محصولات نانویی را تولید کنند.

سرکار اظهار کرد: این موضوع می‌تواند در صادرات منسوجات نانویی تأثیرگذار باشد؛ تولید یک سبد محصولات نانویی با یک برند مشترک را از منسوجات آغاز کرده‌ایم و بنا داریم آن را در سایر حوزه‌های نانویی گسترش دهیم.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال میزبان ۲۰۰۰ دانشجو برای بازدید از نهمین نمایشگاه فناوری نانو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: امسال میزبان ۴۰۰۰ دانشجو و استاد در جشنواره فناوری نانو خواهیم بود که این موضوع می‌تواند به ارتقای روحیه، خودباوری و خوداتکایی دانشجویان کمک کند.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو افزود: قرار است پنج شرکت از کشور تایوان و پنج شرکت از کره جنوبی و یک شرکت از روسیه در نمایشگاه فناوری نانو محصولات خود را به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: بنا داریم این نمایشگاه را در سال‌های آینده در قالب نمایشگاه بین‌المللی برگزار کنیم.