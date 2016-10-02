صادرات محصولات نانویی به ۱۸ کشور خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امروز در نشستی خبری در خصوص صادرات محصولات نانو اظهارداشت: تاکنون با ۱۸ کشور خارجی توانسته ایم در حوزه صادرات محصولات نانو وارد تعامل شویم.

وی افزود: استرالیا، چین، روسیه، آلمان، ترکیه، پاکستان، عراق، CIS، کره از جمله کشورهایی هستند که تاکنون به آنها محصولات نانویی صادر کرده ایم.

وی با بیان اینکه بناداریم جغرافیای صادرات محصولات نانو را گسترده تر کنیم، گفت: این موضوع با حضور در نمایشگاه های بین المللی اتفاق می افتد که ما هر ساله در نمایشگاه های اینچنینی حضور فعالانه داریم.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بیان اینکه محصولات صادراتی در دو دسته «تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی» و «مواد و محصولات» قرار می گیرند، اظهارداشت: بنا داریم حجم صادرات را بیش از گذشته توسعه دهیم.

وی با اشاره به برگزاری روز نانو تکنولوژی ایران در کشورهای دیگر گفت: ما در سال گذشته روز نانوتکنولوژی ایران را در چین برگزار کردیم که بعد از آن کره جنوبی از ما تقاضا داشت که این روز را در کشورشان برگزار کنیم.

سرکار افزود: در روز نانوتکنولوژی ایران که در کشورهای چین و کره جنوبی برگزار کرده ایم، ۱۰ فناوری نانو را به صاحبان صنایع کشورها معرفی کردیم.

وی ادامه داد: امسال نیز بنا داریم که روز نانوتکنولوژی ایران را مجدداً در چین برگزار کنیم.

وی با اشاره به نتیجه برگزاری روز نانوتکنولوژی ایران در چین گفت: در سال گذشته قرارداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری بین ایران و چین امضاء شد؛ همچنین توانستیم ۱۰۵ قلم کالا که مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی برای دانش آموزان بوده است را در دبیرستان های چینی نصب کنیم؛ در حال حاضر پیش پرداخت این قراردادها انجام شده است.