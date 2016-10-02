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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

حمایت حزب «جماعت اسلامی» پاکستان از توافق افغانستان و «حکمتیار»

حمایت حزب «جماعت اسلامی» پاکستان از توافق افغانستان و «حکمتیار»

رهبر حزب «جماعت اسلامی» پاکستان از توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حکمتیار حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «سراج الحق» رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان( بزرگترین حزب مذهبی این کشور) ضمن استقبال از توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار اعلام کرد که اگر چه این امر جز مسائل داخلی افغانستان است اما امیدواریم که این توافق سبب ساز برقراری امنیت در کشور همسایه ما گردد.

وی افزود: ما همیشه طرفدار حل مشکلات و مسائل داخلی افغانستان از طریق مذاکرات و پایان دخالت های کشورهای خارجی نظیر هند و آمریکا بوده ایم.

سراج الحق همچنین اعلام کرد که اگر چه این توافق اقدامی مثبت در راستای برقراری امنیت است اما تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان صلح پایدار در این کشور برقرار نخواهد شد.

کد مطلب 3784842

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