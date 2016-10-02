انتقاد از نحوه آزادسازی تملکات بزرگراه شمالی کرج به صورت کلیدی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهر کرج صبح یکشنبه برگزار شد در این جلسه لایحه اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان برای راه اندازی دفتر تسهیل گری بافت فرسوده در راستای کمک به نوسازی فرآیند بافت های فرسوده در کرج مطرح شد که با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

لایحه شهرداری برای خرید و تملک اعیانی های معارض با پروژه بزرگراه شمالی به صورت کلیدی و آزادسازی مسیر نیز پس از بررسی به تصویب شورا رسید.

داوو وحیدی، سخنگوی شورای شهر کرج در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: در مسیر اجرای پروژه بزرگراه شمالی املاکی وجود داشت که در صورت عدم تدبیر، تملک به سختی انجام می شد، بر همین اساس به شهرداری اجازه داده شد این تملکات به صورت کلیدی برای تسریع در اجرای پروژه، انجام شود.

وی افزود: در جلسه گذشته تملکات مربوط به سطح شهر، رودخانه کرج و رودخانه مصنوعی تا سقف ۵۸ میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی شورای شهر در ادامه به اختصاص ۴۰۰ میلیون تومان برای برپایی نمایشگاه دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان کرد: دوران دفاع مقدس سرمایه عظیمی است که می تواند الگویی برای فعالیت در همه عرصه ها محسوب شود.

وی بیان کرد: امروز در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی می توانیم به آن دوران رجوع کرده و در حوزه مقاومت، ایستادگی و ولایت پذیری به دفاع مقدس استناد کنیم، هر اندازه برای پاسداشت این دوران هزینه کنیم کم است.

وحیدی با اشاره به اینکه سپاه امام حسن مجتبی(ع) سالانه در هفته دفاع مقدس اقدامات خوبی برای شهروندان انجام می دهد، گفت: بر همین اساس ۴۰۰ میلیون تومان توسط مدیریت شهری کرج برای حمایت از این رزمایش فرهنگی تخصیص داده شد.

در ادامه مصطفی سعیدی سیرایی، دبیر شورای شهر کرج ضمن انتقاد از نحوه آزادسازی معارضین پروژه های کرج به صورت کلیدی، گفت: باید روال قانونی برای این اراضی و اعیانی ها انجام شود چراکه با این روند شاید مشکل کنونی حل شود اما قانونی نیست و در آینده باید در صورت بروز مشکل پاسخگو باشیم.

وی تصریح کرد: در صورتی که کمیته انطباق قانونمند در فرمانداری کرج وجود داشت، تمامی این نوع مصوبات شورا در فرمانداری رد می شد.

سعیدی سیرایی افزود: پس از دو سال از انجام اقدامات لازم برای اجرای پروژه بزرگراه شمالی، به تازگی لوایح مربوط به تملکات آن به شورای شهر ارسال می شود، در حالی که باید پیش از انعقاد قرارداد این اقدامات انجام می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بزرگراه شمالی کرج سیزدهم مردادماه جاری با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال کلنگ زنی شد و مقرر است در مدت زمان چهار سال به بهره برداری برسد در صورت تامین نقدینگی لازم این مدت به دو سال کاهش خواهد یافت، این پروژه به طول ۱۷ کیلومتر با عبور از مناطق شمالی کلان‌شهر کرج، شامل ۱۱ تقاطع غیرهمسطح و ۲۲ عرشه پل است، که نقطه عطف محور شرق به غرب کشور محسوب می شود به نحوی که با اجرای آن ۵۰ درصد از ترافیک اتوبان تهران کرج کاسته می شود.