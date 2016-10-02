نخستین دانشکده مهندسی کامپیوتر ایران ۳۰ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت این دانشکده همزمان با پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف با حضور سید مجتبی هاشمی دبیر ستاد ICT معاونت علمی، محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی و مسئولان این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم حسین صامتی، رئیس دانشکده با بیان آمار و اطلاعات و نحوه جذب دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر اظهار داشت: دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال ۱۳۶۴ تاسیس شد و تاکنون ۸۹ فارغ التحصیل در مقطع دکتری، ۱۴۱۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، ۲۰۸۱ در مقطع کارشناسی و ۹۷۵ نفر مشغول به تحصیل دارد و همچنین جمع فارغ التحصیلان آن تا به امروز به ۵۸۷۳ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه دانشکده کامپیوتر به طور کلی دارای ۳۴ عضو هیات علمی است که شامل ۶ استاد، ۱۲ دانشیار و ۱۶ استادیار می شود ادامه داد: در این دانشگاه بالاترین رقم قراردادهای ارتباط با صنعت که به معنی کار کاربردی کردن برای حل مشکلات کشور است، وجود دارد.

داود رشتچیان معاون پژوهشی دانشگاه شریف نیز با بیان اینکه دانشکده مهندسی کامپیوتر یکی از جوان ترین دانشکده های دانشگاه شریف است، گفت: در حال حاضر نسبت به گذشته رتبه های بالای کنکور بیشترین گرایش به این رشته را پیدا کرده اند و دانشکده دانشجویان بسیار خوبی را جذب می کند. این دانشکده از نظر آموزش و پژوهش و ارتباط با صنعت، به ویژه با صنعت نفت جزء بهترین ها محسوب می شود.

سیدمجتبی هاشمی دبیر ستاد ICT معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در مورد درآمد جهانی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح داد و ظرفیت داخلی و برآورد پتانسیل ایران در بازار ICT ، میانگین پنج ساله واردات و صادرات در کشور، برآورد از حجم بازار فعلی در ایران و میزان نیروی انسانی و آمار و اطلاعات دقیق کل دانشجویان در حوزه فنی و فاوا را تشریح کرد.

محمدحسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در این مراسم با تاکید بر تاثیرات عمیق فضای مجازی در جامعه گفت: امروزه شبکه های اجتماعی تأثیر عمیقی بر زندگی انسانها دارند به طوری که می توان آن را یک فرصت و در صورت غفلت یک تهدید به حساب آورد. هویت ما در دنیای امروزی تحت تأثیر شبکه های اجتماعی است.

وی پیشنهاد کرد که دانشکده کامپیوتر می تواند برای مسئولان تراز اول کشور همایش هایی جهت بازآموزی و آشنا شدن با این حوزه برپا کند و توصیه کرد: دانشکده کامپیوتر باید همزمان با تحولات جدید ارتقاء پیدا کند.