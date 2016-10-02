«۱۰ قصه‌ عاشورایی» تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه انتشارات قدیانی، واقعه کربلا و عاشورا، ماجرای صفآرایی سپاه اعزامی عبیدالله بن زیاد به فرماندهی عمر بن سعد در برابر کاروان امام حسین(ع) و نبرد میان دو گروه که به شهادت امام و یارانش در کربلا و اسارت اهل بیت انجامید. این واقعه از دلخراشترین فجایع تاریخ اسلام نزد مسلمانان به ویژه شیعیان محسوب میشود.
حرکت امام حسین(ع) در آخرین روزهای رجب سال ۶۰ ق، پس از مرگ معاویه، از مدینه به طرف مکه، نخستین اقدام عملی امام حسین(ع)، برای گریز از بیعت با یزید بن معاویه بود. در این سفر، خانواده و شماری از بنیهاشم و برخی از شیعیان همراه امام(ع) بودند.
امام حسین(ع) تا روز ۸ ذیالحجه در مکه بود، ولی با توجه به درخواست کوفیان از امام برای پذیرش زمامداری آنان و نیز احتمال کشته شدن در مکه به دست عاملان یزید، راهی کوفه شد، اما قبل از رسیدن به کوفه، از پیمانشکنی کوفیان باخبر شد و پس از آنکه حر بن یزید ریاحی راه را بر ایشان بست، به سمت کربلا رفت و در آنجا با لشکر عمر بن سعد روبهرو شد.
کتابهای بنفشه واحد کودک و خردسال انتشارات قدیانی، چاپ چهارم کتاب «۱۰ قصهی عاشورایی» را در ۱۲۸ صفحه، شمارگان۱۶۵۰ نسخه و قیمت۲۵ هزار تومان روانهی بازار کتاب کرد.
نظر شما