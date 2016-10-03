به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این رویداد که با همکاری انجمن های علمی دانشگاه های صنعتی امیرکبیر ، شریف، تهران و علم و صنعت برگزار می شود شرکت کنندگان در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقه هر سال و با حضور و داوری چهره ها، مجریان، گویندگان و سخنرانان برجسته کشور نظیر رامبد جوان، عادل فردوسی پور، محمدرضا شهیدی فرد، دکتر محمود احمدی، منصور ضابطیان، محمدرضا شعبانعلی، دکتر مشایخی و ...بوده که امسال نیز مانند سال های گذشته با حضور افراد چهره نظیر رضا رشیدپور ، عادل فردوسی پور ، ژیلا صادقی و دکتر احمد و ...برگزار خواهد شد.

در مرحله نهایی مسابقه، شرکت کنندگان در بخش های سخنرانی از قبل تعیین شده، بداهه گویی کلمات و اسلاید با هم به رقابت خواهند پرداخت که در نهایت به برندگان هر بخش دانش آموزی و دانشجویی جوایزی از طرف هولدینگ کسب و کار نوین ایرانیان اهدا خواهد شد.