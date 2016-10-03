راهیابی ۲ فیلم کوتاه ایرانی به بخش مسابقه جشنواره «برنو شانزده»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های کوتاه «تنازع» به کارگردانی مسعود حاتمی از تولیدات انجمن سینمای جوانان تهران و «آرداک» به کارگردانی اسماعیل منصف از تولیدات انجمن سینمای جوانان تهران، به پنجاه و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «برنو شانزده» جمهوری چک راه پیدا کردند.

فیلم های کوتاه مذکور در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم «برنو شانزده» انتخاب شده اند و با فیلم‌هایی از لهستان، آمریکا، فلسطین، انگلیس، کانادا، فرانسه، چک، اتریش، اسپانیا، آلمان، اسلوونی، رومانی، کرواسی، چین، قبرس، اندونزی، هلند و مکزیک به رقابت خواهند پرداخت.

این جشنواره به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره فیلم کوتاه جمهوری چک، هر ساله توسط سازمان گردشگری چک در شهر برنو در جنوب جمهوری چک برگزار می‌شود و هدف آن گردآوری آثار برتر و سازندگان آن برای تعامل سینمایی و مباحثی درباره سینمای کوتاه است.

جشنواره «برنو شانزده» فیلم‌های کوتاه زیر ۳۰ دقیقه داستانی، انیمیشن و تجربی را به نمایش می گذارد و علاوه بر آن، برنامه های جنبی مختلفی نیز دارد.

پنجاه و هفتمین دوره این جشنواره ۱۲ تا ۱۵ اکتبر برابر با ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در شهر برنوی جمهوری چک برگزار می‌شود.