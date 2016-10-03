سهم ۲۲درصدی عابران پیاده در تصادفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس سردار تقی مهری همزمان با هفته نیروی انتظامی و در روز بدون حادثه گفت: در هفته نیروی انتظامی برنامه‌های متعددی پیش بینی کرده‌ایم، یکی از این برنامه‌ها آموزش همگانی فرهنگ ترافیک و آشنایی با مقررات رانندگی به دانش آموزان است که با همکاری آموزش و پرورش انجام می‌شود.

وی افزود : یکی دیگر از اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی و آموزش و پرورش این است که پلیس‌های مدرسه که آموزش‌های کافی را در این خصوص دیده‌اند و دارای پرچم مدرسه هستند در صورت ارائه گزارش از تخلفات رانندگی این تخلفات ثبت خواهد شد و متخلف از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شود.و قابل پیگیری است .

سردار مهری با اشاره به اینکه رانندگان سرویس های مدارس مورد ارزیابی های فنی و تخصصی قرار گرفته و بعد از اطمینان از داشتن مهارت های کافی به عنوان راننده سرویس مدرسه انتخاب شده اند گفت : در این روزها بعضی از خانواده‌ها هنوز با مسیر مدرسه فرزندان خود آشنایی پیدا نکرده‌اند به همین دلیل شاهد حجم ترافیک دربعضی از کلان شهرها هستیم. به خانواده‌ها توصیه می‌کنم برای فرزندان خود از سرویس مدارسی استفاده کنند که متعلق به مدرسه است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: سالانه ۱.۵ میلیون نفر گواهینامه رانندگی دریافت می کنند. از سال ۸۴ تا سال ۹۴ شاهد کاهش قریب به ۱۱ هزار نفر جانباختگان تصادفی بودیم و طبق آمار ۲۲درصد از کسانی که جان خود را از دست می‌دهند عابرین پیاده هستند.

سردار مهری در پایان گفت: در نظر داریم با برگزاری این برنامه‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید آموزش همگانی در آینده شاهد کاهش تصادفات رانندگی در کشور باشیم.