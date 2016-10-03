امروز رشد اقتصادی کشور ۵.۴ درصد است/ تورم تک رقمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در آغاز سفر یک‌روزه خود به استان سمنان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان با بیان اینکه محرم ماه ایستادگی و پایبندی به اصول و ارزش های اسلامی است، ابراز داشت: قیام امام حسین(ع) بود که اسلام را زنده و شیعه را به عنوان یک گروه منسجم و نماینده اصلی اسلام به جهانیان معرفی کرد و اگر نبود قیام آن حضرت و شهادت طلبی یارانشان، شاید امروز از شیعه اثری باقی نمانده بود.

وی افزود: انقلاب اسلامی نیز یکی از ثمرات و نتایج نهضت امام حسین(ع) بود و با الهام گیری از سیره و رویه آن حضرت بود که انقلاب ما به پا شد و مردم توانستند بر رژیم ستمشاهی غلبه کنند لذا توفیقات ما پس از انقلاب همگی از ثمرات ایثارگری و شهادب طلبی ملت ایران اسلامی بود، مردمی که در صحنه دفاع مقدس از مرزهای شرف و غیرت این مملکت دفاع کردند و این همان روحیه غیریت امام حسین(ع) و اصحابشان است که ایستادگی، مقاومت و ایثار رمز موفقت این راه است.

ملت ایران با الهام‌گیری از نهضت امام حسین(ع) در برابر دشمنان ایستادگی کردند

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه دشمنان نبرد اقتصادی را زمانی آغاز کردند که تحریم های گسترده را بر علیه ما طراحی و تحمیل کردند، گفت: دشمنان نتوانستند در دوران جنگ تحمیلی خواسته هایشان را برما تحمیل کنند و در برابر اراده مردم شکست خوردند لذا جنگ جدیدی را برما تحمیل کردند که به مراتب سهمگین‌تر از جنگ نظامی است.

طیب‌نیا ضمن اظهار اینکه چنین تحریم هایی که با یک نظام اجرایی منسجم نیز مورد حمایت قرار بگیرد در طول تاریخ دیده نشده است، افزود: این تحریم ها و نبرد اقتصادی می توانست هر نظامی را به سقوط بکشاند و وادار به تبعیت از دستورات و فرامین اجانب کند اما مردم ما بازهم با الهام گیری از نهضت امام حسین(ع) و روحیه پایداری، ایستادگی کردند و خوشبختانه در این نبرد، ملت ما سرافراز و پیروز بود.

وی بیان داشت: اگر دشمنان ما در صحنه مذاکرات هسته ای با ما به توافق رسیدند و حق استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای را به رسمیت شناختند، به دلیل همین موفقیت بود وقتی دیدند از سلاح تحریم نتیجه ای به دست نمیآید و مردم، رهبری و دولت توانستند با این تحریم ها مقابله کنند و مشکلات ناشی از آن را مدیریت کنند، چاره ای جز تسلیم در برابر خواسته مردم ایران ندیدند.

شاهد تورم تک رقمی در ایران هستیم

عضو کابینه یازدهم همچنین با یادآوری تورم بالای ۴۵درصد در کشور، بیان داشت: خوشبختانه امروز شاهد تورم تک رقمی در ایران هستیم تلاطم هایی که در بازار ارز و دارایی ها ایجاد شده بود امروز جای خودش را به آرامش و ثبات داده و تولیدی که با رشد منفی ۶.۸ درصدی مواجه شده بود امروز جای خودش را به رشد مثبت اقتصادی داده است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری رشد ۵.۴درصدی را بر اساس آمار بانک مرکزی تجربه کردیم و این نشان می دهد که اگر مردم بخواهند و مجدانه بر اساس اصول و ارزش های اصیل دینی و بر اساس مدیریت جهادی اقدام کنند، هر خواسته ای دست یافتنی است و می توان با شرایط سخت مقابله کرد.

وی ضمن بیان اینکه درسال جاری دولت، بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت گیری اصلی اش را دست یابی به رشد اقتصادی و تقویت توان تولید کشور قرار داده است، افزود: امروز با انبوهی از جوانان جویای کار روبرو هستیم و می توانند منشا خدمت برای مملکت باشند اما متاسفانه شرایط اشتغال مساعد برای آنها فراهم نیست برای اینکه بتوانیم برای جوانان شغل مولد ایجاد کنیم چاره ای جز تولید بیشتر نداریم،

هدف اقتصاد مقاومتی دست یابی به رشد اقتصادی پایدار است

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امروز تولید شغل، مقابله با فقر، مقابله با نداری و نابرابری همه از طریق دست یابی به رشد اقتصادی و افزایش توان تولید کشور امکان پذیر است، افزود: به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرده اند.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه هدف اقتصاد مقاومتی دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، افزود: رشدی که از درون بجوشد و از پتانسیل های درونی بهره مند شوند و در عین حال برون‌نگر باشد و از ظرفیت های عرصه بین الملل برای بهروزی مردم و رفاه آنان استفاده کند همچنین رشدی که عدالت محور باشد و ثمراتش بین همه مردم توزیع بشود و تبعات آن تنها برای بخشی از جامعه نباش امروز هدف اقتصاد مقاومتی است و باید به آن عنایت داشت.

وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که می تواند فقر را ریشه کن کرده و عدالت را در جامعه بگستراند و رشدی که مبتنی بر دانش، فناوری و ارتقای بهره وری باشد، در زمره اهداف اقتصاد مقاومتی است.

عزم دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت: ما سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی می دانیم و همه ما در دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور تصمیم گرفته ایم که از همه توان و دانشمان استفاده کنیم تا این خواسته رهبر معظم انقلاب و مردم در جامعه به وقوع بپیوندد.

طیب‌نیا با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری و شروع تبلیغات انتخاباتی، گفت: طبیعتا این امر باعث بروز مشکلاتی برای دولت خواهد شد لذا تصمیم داریم که تسلیم این جوسازی‌ها نشویم و تمام تلاش خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی و بهبود زندگی مردم صرف کنیم.

وی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال را ۵.۴ عنوان کرد و با تاکید بر اینکه هدف ما در سال جاری رسیدن به رشد پنج درصد است، افزود: این هدف دست یافتنی است و اگر همه به هم کمک و همنوا حرکت کنیم و مسائل سیاسی، حاشیه ای و انتخاباتی برما غلبه نکند، به نظر می رسد دست یافتن به رشدهای بالاتر به راحتی امکان پذیر است.

هر وزیر عهده دار پیگیری امور دو استان شد

وزیر اقتصاد کابینه دکتر روحانی همچنین اشاره ای نیز به برنامه های دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به دستور مقام معظم رهبری ایجاد شده است داشت و گفت: برنامه های تفصیلی عملیاتی تهیه شده و به بیان آرمان ها کفایت نکرده ایم، برنامه ای کاملا کمی و عملیاتی و برنامه‌ریزی شده را در نظر داریم و معلوم است که ما در زمان‌های معین به چه اقداماتی باید دست بزنیم و به چه اقداماتی باید برسیم لذا امیدواریم که با اجرای این برنامه بتوانیم اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم.

طیب‌نیا افزود: تصمیم گرفته شده که هر دو استان کشور به یکی از وزرا سپرده شود، مسئولیت هدایت برنامه های اقتصادی مقاومتی این استان ها و وزرا بتوانند از نزدیک با مسائل آشنا شوند و از ابزارهایی که داریم برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم و بنده توفیق دارم که استان سمنان و اصفهان را در اختیار داشته باشم و این افتخار را دارم که نخستین سفر را به این استان دارم.

وزیر اقتصاد برای دیدار با فعالان اقتصادی و حضور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان به سمنان سفر کرده است.

ادای احترام به گلزار شهدای گمنام سمنان نخستین برنامه طیب نیا در بدو ورود به سمنان بود.