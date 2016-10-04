مسئولان برای برگزاری انتخاباتی منصفانه شرایط را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر صبح امروز سه شنبه در همایش فرمانداران و بخشداران در تالار امام رضا با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) اظهار کرد: این نشست مربوط به توجیه مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است که سال آینده شاهد برگزاری آن هستیم.

وی افزود: سال ۹۴ نیز یک ماراتن برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی بود که با هماهنگی و همکاری بخشداران و فرمانداران و آمادگی که داشتیم انتخاباتی کم حاشیه را در سطح کشور برگزار کردیم و می توان اعلام کرد یکی از انتخابات نمونه طی دوره های اخیر بوده که با امنیت و آرامش کامل اجرایی شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان ادامه داد: اگر آموزش های لازم و توجیه های مربوطه نبود قطعا به نتیجه مطلوب در انتخابات دست پیدا نمی کردیم.

خبیر تصریح کرد: خوشحالم که امسال هم این جرقه زده شده و کماکان باید هماهنگی لازم در سطح استان ها شروع شود که بسیار به برگزاری مطلوب انتخابات کمک می کند.

وی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار پرچالش تر نسبت به ریاست جمهوری و شوراها بوده زیرا موقعیت ها متفاوت است و ممکن است که انتخابات ریاست جمهوری هم حساسیت بیشتری داشته باشد.

خبیر اضافه کرد: در بحث قانون اساسی یکی از حقوقی که برای مردم قائل شدند انتخابات و انتخاب دولتمردان بر اساس رأی مردم است و این یک حقوق قانونی است که مردم دارند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان افزود: مسئولان کشوری باید برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و منصفانه در سطح کشور شرایط لازم را فراهم کنند. همه باید احساس کنند که آزادی به نحو مناسب در چارچوب قوانین تدوین شده وجود دارد و از رأی آنها صیانت می شود.

وی ادامه داد: مردم باید احساس کنند که در شرایطی عادلانه و انتخاباتی سالم به عرصه وارد می شوند.

خبیر تصریح کرد: مقاومت هایی در آن مقطع وجود داشت و اکنون هیچ مسئولی در کشور نیست که به ضرورت شورای اسلامی شهر و روستا باور نداشته باشد. امروز در سطوح خرد حاکمیت امورات را به خود مردم واگذار می کنیم و شوراهای اسلامی در شهر متولی امور شهر و در روستا نیز متولی امور روستاها هستند، گرچه نه شوراها به نقش خود در اداره امور واقف شدند و نه مسئولان به این باور رسیدند که باید اداره امور را به شوراها واگذار کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان بیان کرد: دموکراسی به هر حال تمرین می خواهد و این باورها باید در سطح جامعه نهادینه شود و امید می رود روزی برسد که مردم بتوانند ضمن انتخاب نماینده خود، بتوانند حاکمیت خود را در شهرها و روستاها اجرا و بار دولت را سبک تر کنند.

خبیر در پایان گفت: امیدوارم که آینده کشور با برگزاری این انتخابات رو به پیشرفت، توسعه و آبادانی باشد.