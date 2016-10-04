پرندگان شکاری در باغات سنتی قزوین رهاسازی شد

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبارزه بیولوژیک و کنترل جمعیت سنجاب ایرانی در باغستانهای سنتی قزوین بدلیل مشکلی است که در چند سال گذشته با افزایش جمعیت سنجاب در باغستانها رخ داده که برای مناسب بودن شرایط زیستی برای این گونه جمعیت آن در باغستان زیاد شده است.

وی تصریح کرد : شکوائیه های متعددی از سوی باغداران وجود دارد و از طرفی درخواست سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری از سازمان محیط زیست در راستای کنترل جمعیت سنجابها که مبارزه بیولوژیک مطرح و اجرایی شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: گونه های رها شده پرندگانی از سراسر کشور می باشند که جهت باز پروری به مرکز احیا و بازپرورس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران تحویل شده بود و پس از باز پروری و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست تحویل این اداره کل و در باغات رها سازی شد.

شمسی پور اعلام کرد : نقش این پرندگان شکاری در زنجیره غذایی، بعنوان کنترل کننده سنجاب ها بسیار حائز اهمیت است. جمعیت پرندگان در دهه های اخیر خود متاثر از کنترل غیر بیولوژیک آفات (کنترل شیمیایی) قرار گرفته به نحوی که شاهد کاهش چشمگیر جمعیت اکثر پرندگان شکاری هستیم.

مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: رها سازی پرندگان شکاری به منظور مبارزه بیولوژیک با گونه مهاجم سنجاب ایرانی در باغات سنتی قزوین برای اولین بار است که در کشور و در استان قزوین اجرایی می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خاتمه یادآور شد: هرگونه شکار در باغات سنتی قزوین ممنوع بوده و با متخلف به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.