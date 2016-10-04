به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک تحقیق جدید نشان میدهد که درآمد روزانه ستارگان اصلی سینما، کارگردانها و تهیهکنندگان کاهش یافته، در حالی که درآمدهای آنهایی که تاثیر کمتری در صنعت فیلم دارند، افزایش یافته است.
در حالی که چندی پیش اعلام شد جنیفر لارنس پردرآمدترین بازیگر سینما در سال اخیر بوده، باید گفت او به مدد دریافت ۲۰ میلیون دلاری برای فیلم در دست اکران «مسافران» این جایگاه را کسب کرده است. دواین جانسون یا «راک» نیز پردرآمدترین بازیگر مرد سال بود و تقریبا برای «جومانجی» ۱۹ میلیون دلار دریافت کرد.
در واقع بازیگرانی با اسامی بزرگ حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار برای هر فیلم دریافت میکنند و ستارگان دیگری هستند که دستمزد کمتری میگیرند، اما مخاطره سرمایهگذاری در فیلم را میپذیرند که کیانو ریوز برای ادامه فیلم «جان ویک» و وین دیزل برای ادامه «XXX» همین مسیر را انتخاب کردند.
قراردادهای کارگردانها نیز جمع و جورتر شده و گفته میشود بین ۷۵۰ هزار دلار تا ۱.۵ میلیون دلار، درآمد متوسط یک کارگردان است. البته هنوز بستههای پرداختی بزرگ در این قشر وجود دارد و کریستوفر نولان گفته میشود ۲۰ میلیون دلار به اضافه ۲۰ درصد از درآمد فیلم را برای ساخت «دانکرک» دریافت خواهد کرد.
درآمد تهیه کنندگان نیز گفته میشود بین یک تا ۲.۵ میلیون دلار است اما درآمدهای جانبی نیز میتواند شامل حال آنها شود کما این که تهیه کننده «ددپول» یعنی سیمون کینبرگ ۲ میلیون دستمزد داشت و از فروش ۷۸۲ میلیون دلاری فیلم در سراسر جهان، ۳۸ میلیون دلار نصیبش شد.
کینبرگ در مقام نویسنده نیز ۸ میلیون دلار برای فیلمنامه دو فیلم «مردان ایکس» گرفت.
درآمدهای عوامل اجرایی سطح پایین استودیوها نیز بین ۲۵۰ تا ۸۵۰ هزار دلار در سال است و رییس استودیو معمولا حدود ۵ میلیون دلار در سال حقوق میگیرند. جای تعجب ندارد اگر مدیرعامل استودیوها بیشترین درآمد را داشته باشند و بین ۳۶.۲ تا ۵۶.۸ میلیون دلار دریافت کنند. کارگزاران نیز سخاوتمندانه درآمد بالایی حددو ۱۰ میلیون دلار در سال دارند.
اما آنچه بیش از هم جای تعجب دارد این است که برخی از تاثیرگذاران هالیوود چه درآمدی دارند: برای مثال خدمات غذایی سالانه ۶۵ هزار دلار و هنرمندان امور چهرهپردازی و آرایش حدود ۷۹ هزار دلار دریافت میکنند. اپراتورهای صدابرداری نیز حدود ۸۰ هزار دلار می گیرند.
