به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی امروز با بیان اینکه این پروژه از چند ماه پیش آغاز شده و قرار است تا چند ماه آینده آماده بهره برداری کامل شود، گفت: بر این اساس پیش بینی می کنیم تا دهه فجر، این مرکز با ماموریت دریافت و پخش اطلاعات تصاویر سنجش از راه دور راه اندازی شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است توسعه این مرکز فضایی با استفاده از ظرفیت های منطقه اقتصادی پیام متعلق به وزارت ارتباطات محقق شود. در این مرکز علاوه بر مرکز داده، آزمایشگاه، تلسکوپ فضایی و تلسکوپ پایش محیط زیست را نیز داریم.

بهرامی از تجهیز ایستگاه پرتاب ماهواره در قشم خبر داد و گفت: در همین حال دو ایستگاه پرتاب ماهواره در غرب و شمال غرب کشور داریم که برای ماهواره های سنجشی تعریف شده است و هم اکنون عملیات جایابی آن در حال انجام است.

انجام مذاکره با اپراتورهای بین المللی فضایی

رئیس سازمان فضایی در مورد اجرای پروژه ماهواره ای ملی مخابراتی و سنجشی نیز گفت: همکاری بین المللی برای ماهواره سنجشی ملی در مرحله نهایی قرارداد و برای تامین ماهواره ملی مخابراتی نیز با اپراتورهای بین المللی همچون اینتل ست ، یوتل ست و آسیا ست و چند اپراتور بین المللی از کشورهای فرانسه، روسیه، چین، کره، ژاپن و ایتالیا وارد مذاکره شده ایم که امیدواریم امسال نخستین بخش این قرارداد که چند مرحله دارد منعقد شود.

وی افزود: حدود سه سال طول می کشد که هر یک از این ماهواره ها بعد از عقد قرارداد ساخته شود و پس از آن باید شرایط برای قرار گرفتن در مدار آماده شود.

بهرامی گفت: تولید ماهواره های ملی مخابراتی و سنجشی با همکاری تیم های داخلی در کشور انجام می گیرد و بهره برداری کنترل و مالکیت آن در اختیار ایران است.

وی از شکل گیری منظومه ماهواره ای با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه خبر داد و افزود: ما مذاکره کرده ایم که یکی از ماهواره های ایرانی در این منظومه قرار گیرد.

بهرامی همچنین از همکاری کشورهای عضو این سازمان در ماهواره های دانشجویی خبر داد و گفت: ما پیشنهاد کرده ایم که پروژه ماهواره مکعب دانشجویی با همکاری کشورهای عضو این سازمان انجام گیرد.

شورای عالی فضایی تا پایان سال تشکیل جلسه می دهد

رئیس سازمان فضایی برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای عالی فضایی به ریاست رئیس جمهور خبر داد و گفت: پیشنهاد تشکیل این شورا را به عنوان دبیرخانه به وزیر ارتباطات ارائه کردیم و وزیر ارتباطات نیز نامه درخواست تشکیل شورا را به رئیس جمهور داده است.

وی گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های دفتر ریاست جمهوری تا پایان سال این جلسه تشکیل شود و ما برای آن نیز برنامه 10 سال فضایی کشور را با هماهنگی سازمان های مختلف تهیه کرده ایم.

مذاکره برای بازپس گیری ماهواره مصباح ادامه دارد

رئیس سازمان فضایی در مورد آخرین وضعیت ماهواره مصباح نیز گفت: این ماهواره 12 سال قدمت دارد و برای آن زحمات زیادی کشیده شده است اما به دلیل تحریم ها امکان پرتاب آن محقق نشد. هم اکنون برای باز پس گیری این ماهواره که در کشور ایتالیا بلوکه شده است در حال مذاکره هستیم و قرار است سفری نیز به ایتالیا داشته باشیم.

بهرامی گفت: از سوی دیگر با مجری طرح که سازمان پژوهش ها است در حال مذاکره هستیم که ببینیم آیا پرتاب آن در شرایط فعلی توجیه دارد و یا خیر اما به طور کل ضرب الاجلی برای این ماهواره وجود ندارد.

وی در مورد پسماندهای فضایی نیز گفت: برآوردها نشان می دهد که 10 هزار قطعه بالای یک سانتیمتر از پرتاب ماهواره ها در مدار زمین قرار دارد که بر این اساس باید به موضوع پسماندهای فضایی توجه بیشتری شود. ما معتقدیم که فقط طراحی کردن ماهواره مهم نیست باید ماهواره را سالم در فضا بگذاریم.

رئیس سازمان فضایی گفت: حجم تعاملات در بخش فضایی پس از برجام افزایش یافته است و ما با برخی سازمان های فضایی خارجی تفاهم نامه داشته ایم. همچنین امیدواریم بتوانیم با ناسا وارد مذاکره شویم.

بهرامی از حل مشکل بودجه مربوط به پژوهش های فضایی و هوافضا برای سال آینده خبر داد و گفت: در این زمینه مسافرتی داشته ایم.