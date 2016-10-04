  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

در بازار آزاد؛

ارزانی ۳۵۰۰ تومانی قیمت سکه طرح جدید/کاهش جزئی نرخ ارز

ارزانی ۳۵۰۰ تومانی قیمت سکه طرح جدید/کاهش جزئی نرخ ارز

در بازار آزاد امروز تهران، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ نرخ ارز هم البته به صورت جزئی کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(سه‌شنبه) تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با سه هزار و پانصد تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با کاهش دو هزار تومانی در قیمت، به نرخ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه یک گرمی نیز با هزار تومان کاهش، به ترتیب با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، ۲۹۳ هزار تومان و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی قیمتی معادل ۱۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان داشت.

قیمت هر دلار ۳۵۸۱ تومان، یورو ۴۰۳۲ تومان، پوند ۴۶۴۸ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۰ تومان و درهم امارات ۹۸۲ تومان است.

قیمت انواع سکه و ارز در بازار آزاد امروز(سه‌شنبه) تهران
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان
نیم‌سکه ۵۶۴ هزار تومان
ربع‌سکه ۲۹۳ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۸۵ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان
دلار ۳۵۸۱ تومان
یورو ۴۰۳۲ تومان
پوند ۴۶۴۸ تومان
لیر ترکیه ۱۲۱۰ تومان
درهم امارات ۹۸۲ تومان

کد مطلب 3787142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها