ارزانی ۳۵۰۰ تومانی قیمت سکه طرح جدید/کاهش جزئی نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(سه‌شنبه) تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با سه هزار و پانصد تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با کاهش دو هزار تومانی در قیمت، به نرخ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه یک گرمی نیز با هزار تومان کاهش، به ترتیب با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، ۲۹۳ هزار تومان و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی قیمتی معادل ۱۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان داشت.

قیمت هر دلار ۳۵۸۱ تومان، یورو ۴۰۳۲ تومان، پوند ۴۶۴۸ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۰ تومان و درهم امارات ۹۸۲ تومان است.