ارزانی ۳۵۰۰ تومانی قیمت سکه طرح جدید/کاهش جزئی نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(سهشنبه) تهران، قیمت هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید با سه هزار و پانصد تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با کاهش دو هزار تومانی در قیمت، به نرخ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان معامله شد.
نیمسکه، ربعسکه و سکه یک گرمی نیز با هزار تومان کاهش، به ترتیب با قیمت ۵۶۴ هزار تومان، ۲۹۳ هزار تومان و ۱۸۵ هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی قیمتی معادل ۱۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان داشت.
قیمت هر دلار ۳۵۸۱ تومان، یورو ۴۰۳۲ تومان، پوند ۴۶۴۸ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۰ تومان و درهم امارات ۹۸۲ تومان است.
|نوع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان
|سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان
|نیمسکه
|۵۶۴ هزار تومان
|ربعسکه
|۲۹۳ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۵ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۰۹ دلار و ۸۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان
|دلار
|۳۵۸۱ تومان
|یورو
|۴۰۳۲ تومان
|پوند
|۴۶۴۸ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۱۰ تومان
|درهم امارات
|۹۸۲ تومان
