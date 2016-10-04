گسترش آسیب های اجتماعی از آثار مخرب پدیده پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار محمدرضا مقیمی با حضور در همایش سراسری بانک ملت با موضوع "بررسی نقش مبارزه با پولشویی در تبادلات بین المللی" اظهارداشت: شرکت در چندین دوره آموزشی داخلی و بین المللی با موضوع مبارزه با پولشویی با همکاری دبیرخانه اینترپل، برگزاری چندین دوره آموزشی با عنوان پولشویی برای مدیران و کارکنان مبارزه با جرایم اقتصادی مرکز و استان ها، انعقاد تفاهم نامه همکاری با دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تشکیل بیش از ۲۰۰ فقره پرونده با این عنوان به ارزش صدها میلیارد ریال، خلاصه ای از اقدامات پلیس آگاهی در مبارزه با پولشویی است.

وی ادامه داد:به علت عدم جمع بندی آمار و اطلاعات پولشویی در یک مجموعه، امکان برآورد و تجزیه و تحلیل مناسب از این جرم و پروسه آن وجود ندارد که این یکی از مشکلات و موانع مبارزه با پولشویی به شمار می آید.

این مقام ارشد پلیس آگاهی ناجا، همکاری با کشورهای منطقه ای و سازمان های بین المللی و انعقاد تفاهم نامه دو یا چند جانبه و نیز استفاده از فرصت های حقوقی فی مابین را از راهکارهای موثر در مبارزه با پولشویی عنوان کرد.

سردار مقیمی با اشاره به توزیع درآمد به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی تصریح کرد: تاثیرمستقیم پولشویی بر توزیع درآمد باعث فاصله طبقاتی شدید میان غنی و فقیر می شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا ضمن بررسی اثرات سوء پدیده پولشویی بر نظام اجتماعی، گفت: کمک به توسعه و تکرار جرم در کشور، گسترش آسیب های اجتماعی ( فقر، اعتیاد، خرده سرقت ها و...)، ایجاد ناامنی های اجتماعی و بین المللی از آثار بسیارمخرب پدیده پولشویی به شمار می آید.

گفتنی است ضعف در تبادلات، کندی در شناسایی معاملات مشکوک، فرایند طولانی رسیدگی به جرم، نواقص قانونی، راهکارهای مبارزه با پولشویی و انتظارات پلیس ازشبکه بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این همایش بود که مورد بررسی قرار گرفت.