  1. استانها
  2. همدان
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

نماینده کمیته جست و جوی مفقودین خبر داد:

شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال

شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال

نهاوند- نماینده کمیته جست و جوی مفقودین گفت: پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال شناسایی شد.

بهرام دوست پرست در گفت‌وگو با مهر با اشاره به شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» اظهار داشت: پیکر مطهر این شهید که چندی پیش در جریان تفحص پیکرهای شهدا توسط کمیته جست و جوی مفقودین به وطن بازگشت از طریق انجام آزمایشات «دی ان ای» شناسایی شد.

وی افزود: شهید «قوام کیانی» از شهدای مفقود الجسد شهرستان نهاوند است که سال ۶۱ به عنوان بسیجی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نایل شد.

نماینده کمیته جست و جوی مفقودین گفت: خبر بازگشت و شناسایی پیکر مطهر این شهید عصر امروز سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان نهاوند به خانواده وی اطلاع داده شد.

وی عنوان کرد: این شهید در زمان شهادت مجرد بوده و در حال حاضر نیز مادر ایشان در قید حیات است.

کد مطلب 3787226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها