شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» پس از ۳۵ سال

بهرام دوست پرست در گفت‌وگو با مهر با اشاره به شناسایی پیکر شهید «قوام کیانی» اظهار داشت: پیکر مطهر این شهید که چندی پیش در جریان تفحص پیکرهای شهدا توسط کمیته جست و جوی مفقودین به وطن بازگشت از طریق انجام آزمایشات «دی ان ای» شناسایی شد.

وی افزود: شهید «قوام کیانی» از شهدای مفقود الجسد شهرستان نهاوند است که سال ۶۱ به عنوان بسیجی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نایل شد.

نماینده کمیته جست و جوی مفقودین گفت: خبر بازگشت و شناسایی پیکر مطهر این شهید عصر امروز سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان نهاوند به خانواده وی اطلاع داده شد.

وی عنوان کرد: این شهید در زمان شهادت مجرد بوده و در حال حاضر نیز مادر ایشان در قید حیات است.