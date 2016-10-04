نگهبان محله؛ گامی در جهت توسعه امنیت پایدار

به گزارش خبرنگار مهر ،‌ سردار محمد شرفی در پنجمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی مراکز انتظام ناجا، با اشاره به شعار روز چهارم هفته ناجا با عنوان "پلیس، آموزش همگانی و امنیت پایدار" درباره دلیل انتخاب این شعار گفت: در آغاز انقلاب، نظام ما، مردم را تکیه گاه خود قرار داد و از آنها یاری خواست و بدون همراهی مردم امنیت پایدار محقق نمی شد.

وی افزود: در چنین شرایطی این مردم بودند که تامین امنیت را در اقصی نقاط کشور به عهده گرفتند و در این امر بسیار موفق نیز بودند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطر نشان کرد: امروز ما همان مسئولیت ها را برای توسعه امنیت پایدار دوباره به مردم می سپاریم تا امنیت به لایه های درونی جامعه نفوذ کند و در این راه نخستین گام را با اجرای طرح نگهبان محله برداشته ایم.

وی اضافه کرد: هدف گذاری این است که با اجرای این طرح ها جرایمی مانند سرقت و اعتیاد در جامعه کاهش چشمگیری داشته باشد.

سردار شرفی با اشاره به فعالیت موسسات حفاظتی و مراقبتی گفت : امید است که این موسسات با صداقت و تلاش صادقانه خود اعتماد مردم را جلب کنند تا ناجا بتواند در عرصه های راهبردی دیگر به انجام ماموریت و مقابله با تهدیدات بپردازد.

در ادامه این همایش سردار "سیروس فتحی" رئیس مرکز انتظام ناجا با تاکید بر اینکه در هر جامعه یکی از مهمترین ضروریات، امنیت است، گفت: بدون امنیت هیچ چیزی به بالندگی نمی‌رسد.

این مقام ارشد انتظامی مهمترین عوامل موفقیت در تولید امنیت را علم، دانش، امکانات، توان تصمیم گیری سریع، برخورد مناسب با مردم، خویشتن داری، قانون مداری، انتقادپذیری و قاطعیت در انجام وظیفه برشمرد و بیان کرد: رعایت این موارد باعث کارآمدی ما در تامین امنیت می ‌شود.

گفتنی است، پنجمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی مرکز انتظام ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با حضور "سردار اشتری" فرمانده ناجا، "سردار شرفی" رئیس پلیس پیشگیری ناجا، "سردار فتحی" رئیس مرکز انتظام و دیگر فرماندهان پلیس های تخصصی و جمعی از فرماندهان و مدیران در سالن کوثر ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد.

در این مراسم که با هدف تقدیر از عملکرد موسسات مرکز انتظام برگزار شد از جمعی از پرسنل مرکز انتظام ناجا و روسای کلانتری ها و همچنین تنی چند از مدیران موسسات و نگهبانان محله با اهدای هدایا و لوح یاد بود تقدیر شد.