ثبت نام بیمه اتباع خارجی ازپوشش بیمه سلامت درقالب صندوق سایراقشار

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل بیمه گری و درآمد این سازمان اعلام کرد: مدت این قرار داد ۵ ماه می باشد که از تاریخ ۷/۵/۹۵ لغایت ۶/۱۲/۹۵ قابلیت اجرا دارد. بنابراین پایان اعتبار دفاتر بیمه ای تمامی بیمه شدگان یکسان خواهد بود به نحوی که بیمه شدگان تا پایان مدت قرارداد، امکان بهرمندی از خدمات سلامت را خواهند داشت.

این گزارش حاکی است اتباع خارجی که قبل از دریافت دفترچه در مراکز موجود در تفاهنامه بستری شده اند، می توانند از تاریخ شروع قرار داد هزینه های بستری خود را از طریق صدور معرفی نامه بیمارستانی یا به صورت خسارت متفرقه دریافت کنند.

لازم به ذکر است بر اساس تفاهمنامه مذکور کلیه اتباع خارجی می توانند در این طرح ثبت نام نموده و با رعایت شرط خانوار منطبق با لیست وزارت کشور در قالب صندوق سایر اقشار از بسته بیمه سلامت پایه با دریافت خدمات بستری، بستری موقت و سرپایی در بیمارستانهای دولتی بهره مند شوند.

اتباع خارجی به لحاظ پوشش بیمه ای به گروه بیماران خاص، آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر تقسیم می شوند که حق سرانه گروه اتباع بیگانه بیمار خاص و خانواده آنان و آسیب پذیر جمعا به تعداد ۱۴۲۰۰۰نفر راسا توسط کمیساریا پرداخت می شود.

همچنین اتباع بیگانه غیر آسیب پذیر در قالب صندوق (سایر اقشار ) تحت پوشش بیمه قرار گرفته و لیکن در این راستا متقاضی راسا مسئول پرداخت حق بیمه سرانه با رعایت شرط خانوار می باشد.

شایان ذکر است متقاضیان دفترچه بیمه اتباع خارجی بدون استثناء ملزم به ارائه کارت آمایش یا معرفی نامه از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خواهند بود.

گفتنی است در صورت مراجعه اتباع غیر آسیب پذیر به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد و عدم وجود مشخصات وی و خانواده همراه در فایل ارائه شده از سوی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، در صورت ارائه معرفی نامه از اداره امور اتباع فرمانداری محل سکونت می توانند تحت پوشش قرار می گیرند.