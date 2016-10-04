به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، رضا آذین گفت: بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه «اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» تسهیلات ویژه‌ای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار پژوهش یاری، اعتبار فن یاری، اعتبار توانمندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی، اعتبار توانمندی کارآفرینی و ... به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان بوشهر اعطا می کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با بیان اینکه امسال ۱۷ دانشجو از استان بوشهر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد حمایت قرار خواهند گرفت اضافه کرد: به دانشجویان جوایزی از قبیل راتبه سالانه، ودیعه اجاره مسکن، هدیه ازدواج، اعتبار توانمندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی، کمک هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی، کمک هزینه عضویت در انجمن های علمی، تسهیلات خرید کتاب، اعتبار اجرای پایان نامه و رساله دکتری، اعتبار آموزش یاری، اعتبار پژوهش یاری و کمک هزینه شرکت در همایش های علمی اعطا می شود.

وی افزود: اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی، اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی و اعتبار توانمندی کارآفرینی شامل دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کار، تجاری سازی و حقوق مالکیت فکری از دیگر حمایت های بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان برگزیده است.

آذین مهلت نام نویسی دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها برای استفاده از مزایای جوایز تحصیلی را از ۱۵ مهرماه تا هشتم آبان ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: امتیازات لازم برای کسب این جایزه شامل امتیازات آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگ است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: از جمله شرایط دانشجویان می‌توان به معدل بالای ۱۷، ارائه مقالات در ژورنال‌های معتبر ISI، ISC، نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، ارائه مقاله در همایش های معتبر ملی و بین المللی، استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، دارا بودن اختراع مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و کسب رتبه های برتر در آزمون‌های مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اشاره کرد.

وی گفت: برگزیدگان حائز مدال طلا، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملی دانشجویی، برگزیدگان حائز رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملی دانشجویی، رتبه های یک تا ۱۵۰ کنکور سراسری در گروه ریاضی و فنی، رتبه های یک تا ۱۰۰ کنکور سراسری در گروه علوم تجربی، رتبه های یک تا ۱۰۰ کنکور سراسری در گروه علوم انسانی و رتبه های یک تا ۴۰ کنکور سراسری در گروه هنر با اولویت ویژه از مزایای جوایز تحصیلی برخوردار خواهند بود.