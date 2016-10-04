۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

کاربرد سواد دیداری در بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی بررسی می شود

نشست علمی «کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی»، توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست علمی با سخنرانی فریبرز درودی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه برگزار می‌شود.

در نشست «کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی» قرار است به پرسش هایی چون «سواد دیداری چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟» و «مدل بهره‌گیری از سواد دیداری در سواد اطلاعاتی چه کاربردی دارد؟» پاسخ داده شود.

محمد زره‌ساز، رئیس کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و فاطمه پازوکی، کارشناس اداره استاندارد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پنلیست‌های این سخنرانی هستند.

حضور در این نشست، آزاد است.

