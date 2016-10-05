لزوم کسب آمادگی بیشتر دستگاه ها برای مقابله با بحران های احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان محمدعلی نجفی عصرچهارشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران که در دفتر این شورا در استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: براساس گزارش های اعلام شده دستگاه های خدمات رسان از آمادگی مطلوبی برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه استان گیلان جزء استان های حادثه خیزکشور است، افزود: ذخیره سوخت استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

استاندار گیلان به نوسازی و تجهیز ماشین آلات راهداری استان اشاره کرد و گفت: آمار ها نشان می دهد که عمر ماشین آلات بین هفت تا ۱۰ سال جوان تر شده است.

وی با تأکید برتلاش مضاعف تر برای بهبود این وضعیت در حوزه راهداری گیلان توسط مسئولان، خاطرنشان کرد:گیلان یکی از استان های حادثه خیز بوده که دستگاه ها باید برای کاهش خسارت های ناشی از بحران های احتمالی تلاش خود را بیشتر کنند.

نجفی با اشاره به شدت بارش ها و آبگیری معابر عمومی در بارندگی های اخیر اشاره و تصریح کرد: اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی یکی از اولویت های اصلی شهرداران بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه توفیقات خوبی در زمینه تجهیز و نوسازی خودروهای امدادو نجات در هلال احمر گیلان به وجود آمده است، افزود: یکی از اولویت های ما استقرار دائمی بالگرد هلال احمر در استان است.

استاندار گیلان همچنین به ذخیره ارزاق عمومی و مورد نیاز مردم برای مواقع ضروری نیز اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی های انجام شده روند ذخیر کالا های مورد نیاز مردم در استان مطلوب است.

وی با اشاره به ذخیر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور، یاد آورشد: برنامه ریزی های کلان به گونه ای است که مردم با هیچ کمبودی مواجه نشوند.

نجفی با بیان اینکه فعالیت و تلاش های مطلوبی در زمینه مبارزه با آفت مگس زیتون و آسیب و خسارت های ناشی از آن در استان انجام شده است، اظهار کرد: به رغم توزیع کارت زرد رایگان متاسفانه هنوز شاهد بروز برخی خسارت ها در بخش زیتون استان هستیم.

وی برضرورت ارائه راهکارهای مناسب و برنامه مشخص و زیربنایی برای مبارزه با این آفت توسط دستگاه های مسئول تأکید و خاطرنشان کرد: در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده دستگاه های متولی باارائه راهکارها و برنامه مدون در راستای جلوگیری از این آفت تلاش بیشتری کنند.

استاندار گیلان در ادامه به سفر چند روز گذشته خود به همراه وزیر کشور به کشور آذربایجان و ملاقات های انجام شده طی این سفر اشاره کرد و گفت: باید بسترهای مناسب برای تعامل و همکاری بیشتر ستادمدیریت بحران گیلان و کشور آذربایجان در زمان وقوع حوادث فراهم شود.