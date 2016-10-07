دستیابی به دانش فنی تولید نانو عایق پتویی

به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح پژوهشی دستیابی به دانش تهیه نانوعایق پتویی حاوی اکسیدهای فلزی نانومتخلخل، ساخت پایلوت تولید نانوعایق پتویی (cm۶۰ *۱۵۰)، تولید نانوعایق پتویی در مقیاس پایلوت با استفاده از مواد تجارتی(m۲ ۱۰) محقق شده است. همچنین ساخت دستگاه ارزیابی کیفی و دستگاه اندازه گیری هدایت حرارتی نانوعایق پتویی از دیگر دستاوردهای این پروژه است.

در این راستا ارزیابی میدانی نانوعایق پتویی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با موفقیت انجام پذیرفت.

بر همین اساس نتایج ارزیابی میدانی نشان داد که میزان هدرروی انرژی و در نتیجه مصرف سوخت به میزان ۴۰درصد و همچنین ضخامت عایق کاری از cm۱۰ به حدود cm۵ کاهش یافته است. با انجام بررسی اقتصادی جایگزینی پشم سرامیک با نانو عایق پتویی، پارامتر IRR حدود ۵۴ درصد، پارامتر NPV مثبت و زمان بازگشت سرمایه کمتر از ۲ سال بدست آمد.

تمامی این نتایج نشان می دهند که این جایگزینی به شدت اقتصادی است.

دانش فنی تولید رنگ نانو عایق

در همین حال از دیگر پروژه‌های به اتمام رسیده مرکز تحقیقات نانو فناوری پژوهشگاه صنعت نفت، دانش فنی تولید رنگ نانو عایق در مقیاس پایلوت است.

دستیابی به دانش فرمولاسیون رنگ نانوعایق با استفاده از اکسیدهای فلزی نانومتخلخل، تولید رنگ نانوعایق در مقیاس پایلوت (kg ۴۰)، ارزیابی میدانی موفقیت آمیز رنگ نانو عایق در محل مورد نظر کارفرما را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه محسوب کرد.

با استفاده از رنگ نانوعایق میزان هدرروی انرژی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. با بررسی اقتصادی جایگزینی رنگ معمولی با رنگ نانوعایق پارامتر IRR حدود ۵۴درصد، پارامتر NPV مثبت و زمان بازگشت سرمایه کمتر از ۲ سال بدست آمده که نشان از اقتصادی بودن این جایگزینی دارد.

به گزارش مهر، دستاوردهای این دو پروژه در نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو، معرفی شدند.