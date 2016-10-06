محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز دسته اول نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور به مرحله حذفی خود رسیده است و این مسابقات از امروز در این مرحله با حضور تیم‌های قمی پیگیری می‌شود.

وی افزود: تیم‌های تنیس روی میز آکادمی قائمی قم و هیئت تنیس روی میز قم ۲ تیم حاضر از قم در این رقابت‌ها هستند که با صعود از دور گروهی امروز در دور حذفی حریفانی از استان‌های اصفهان و کردستان را در پیش رو دارند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: در این مسابقات که روز چهارشنبه در اصفهان پیگیری شد تیم تنیس روی میز هیئت قم در گروه ۲ در دیدار برابر تیم‌های هیئت بناب آذربایجان شرقی و لوازم خانگی کا اون همدان با نتایج مشابه ۵ بر یک پیروز شد و به عنوان تیم سرگروه راهی دور بعد شد.

عموییان بیان داشت: دیگر نماینده قم تیم آکادمی تنیس روی میز قائمی در گروه ۳ برابر تیم پاک‌نژاد اسپورت ۵ بر صفر شکست خورد اما در دیگر بازی خود ۵ بر ۲ هیئت تنیس روی میز زابل سیستان و بلوچستان را شکست داد و به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی صعود کرد.

وی عنوان کرد: در مرحله حذفی تیم آکادمی قائمی قم امروز در یک بازی دشوار برابر ذوب آهن اصفهان قرار می‌گیرد و تیم هیئت قم نیز ظهر امروز مقابل تیم هیئت تنیس روی میز سقز قرار خواهد گرفت.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تیم آکادمی تنیس روی میز قائمی قم در صورت پیروزی بر ذوب آهن اصفهان در دور بعد به دیدار برنده مسابقه تیم‌های پالایش نفت آبادان و هیئت تنیس روی میز اصفهان می‌رود و تیم هیئت تنیس روی میز قم نیز در صورت پیروزی بر هیئت سقز در مرحله بعد حریف برنده مسابقه تیم‌های آفتاب درخشان بانه و هیئت قزوین می‌شود.