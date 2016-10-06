دیدار«اشرف غنی» با شماری از مقامات کشورها و سازمان های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد: اشرف غنی؛ رئیس جمهور این کشور با «ینس استولتنبرگ» دبیر کل سازمان ناتو، «آسا رومسن» معاون صدراعظم سوئد، وزیر توسعه بین المللی انگلیس، خانم «کیلی اسمیت» مدیر اجرایی اداره توسعه بین المللی آمریکا، «آغا خان» رئیس موسسه آغاخان و نماینده هند در امور افغانستان به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

اشرف غنی و دبیرکل سازمان ناتو در دیدار خود در زمینه مبارزه با تروریسم، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و مسایل منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند.

در دیدار با «کریم آغا خان» رئیس موسسه خیریه آغا خان، در مورد همکاری موسسه آغا خان در عرصه های مختلف در افغانستان گفتگو شد و کریم آغا خان در مورد همکاری در مسایل فرهنگی، گسترش فرصت های توریستی و چگونگی حفاظت از میراث های فرهنگی افغانستان قول مساعدت و همکاری داد.

همچنین در این دیدار در مورد چگونگی جذب جوانان افغانستان در دانشگاه های آسیای میانه تحت سرپرستی شبکه آغا خان در قزاقستان و آموزش دانشجویان افغانستانی در مدیریت خدمات بهداشتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اشرف غنی در دیدار با «کیلی اسمیت» مدیر اجرایی اداره توسعه بین المللی آمریکا در مورد ضمانت سرمایه گذاری در عرصه های انرژی برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی بحث و گفتگو نمود.

رئیس جمهور افغانستان در دیدار با «آسا رومسن» معاون صدراعظم سوئد، از کمک های این کشور به افغانستان در عرصه های مختلف قدردانی کرد و خانم رومسن از ادامه همکاری کشورش با افغانستان اطمینان داد.

غنی در دیدار با نماینده هند درباره افغانستان ضمن اینکه هند را دوست دیرینه مردم افغانستان خواند، از کمک های سخاوتمندانه این کشور در عرصه های مختلف با افغانستان بخصوص در احداث پروژه های زیربنایی، تشکر کرد.

به همین ترتیب اشرف غنی و وزیر توسعه بین المللی انگلیس در دیدار دوجانبه در مورد برنامه های توسعه دولت افغانستان و ادامه کمک های انگلیس در عرصه توسعه افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.