امکانات برای پذیرایی از زائران اربعین در خوزستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دهقان ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به اهتمام مجموعه استانداری و فرمایشاتی که در این زمینه داشتند همه باهم باید دست به دست هم دهیم و بتوانمی خدمتگذار خوبی برای زائران اربعین حسینی باشیم.

وی با بیان اینکه حضور در جمع موکب داران اربعین حسینی یک کار فرهنگی است، افزود: با همه مسئولان کمیته ها و ستاد اربعین در جلسات مستمر در خصوص مسائل و مشکلات صحبت می کنیم. بار اصلی ب ردوش خود مردم است و ما نیز سعی داریم خدمت رسانی بیشتری داشته باشیم.

معاون سیاسی انتظامی استاندار خوزستان تصریح کرد: در منطقه خاورمیانه جنایت های زیادی را از سوی تکفیری ها و حامیان آن ها شاهد هستیم و حرکت اربعین مقابله با این دشمنان است. اربعین نشان می دهد اهل سنت و شیعه وحدت بالایی دارند.

دهقان ادامه داد: اربعین نمادی از وحدت مسلمین است چرا که مردم دیگر از وحشی گری های عناصر تکفیری به تنگ آمده اند، آن ها به نام دین حرکت های جاهلانه می کنند و امنیت شکن هستند و ثبات منطقه را بر هم زده اند اما اربعین پیام امام حسین(ع) را زنده می کند.

وی بیان کرد: ما مسلمین باید حول محور کتاب خدا دور هم جمع شویم و شر تکفیریها را از منطقه دور کنیم.

دهقان اضافه کرد: هر سال زائران ما نسبت به سال قبل افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارند و اگر امسال هم دو برابر شدن زائران را داشته باشیم تا اندازه ای کار پذیرایی دشوار می شود.

معاون سیاسی انتظامی استاندار خوزستان تصریح کرد: افزایش تعداد زائران را باید پوشش دهیم، در همین راستا در حوزه چذابه امکانات آب و جاده ای را از قبل فراهم کرده و در حوزه های مختلف نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.