«کریستیانو رونالدو» مشکل اساسی رئال مادرید است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید فصل ۱۷-۲۰۱۶ را با شش برد پیاپی آغاز کرد ولی پس از آن در چهار دیدار به تساوی رسید. با این حال «زین الدین زیدان» سرمربی این تیم انکار می کند که آنها در بحران به سر می برند.

«کریستیانو رونالدو» مهاجم ۳۱ ساله رئال مادرید، تمرینات پیش فصل این تیم را به دلیل مصدومیتی که در فینال یورو ۲۰۱۶ از ناحیه زانو پیدا کرد، دیرتر شروع کرد و همچنین در چهار دیداری که رئال به تساوی رسید تنها یک گل به ثمر رساند.

«فابیو کاپلو» سرمربی پیشین «لوس بلانکوس» در این باره می گوید: مشکل فعلی رئال «کریستیانو رونالدو» است. زیرا به نظرم از لحاظ جسمی کاملاً آماده نیست، او تعادل سابق را روی زانویش ندارد. دیده ام که او ضرباتش را از دست می دهد، ضرباتی که هرگز از دست نمی داد، و این در حالی است که او گلزن و مهمترین بازیکن تیم است. ضمن اینکه رئال مهمترین هافبک هایش را نیز از دست داده است.

رئال بازیکنان کلیدی اش را مانند «لوکا مودریچ»، «کاسمیرو» و «مارسلو» به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، «فابیو کوئنترائو» نیز هنوز در این فصل به میدان نرفته است و همچنین در تساوی خانگی یک بر یک آنها در روز یکشنبه مقابل ایبار، «خامس رودریگز»، «کریم بنزما» و «رافائل واران» نیز دچار مصدومیت شدند.