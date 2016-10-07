نظارت بر نرخ کالاها در محرم افزایش می یابد

مهدی اسد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی و متولیان موضوع تا پایان ایام محرم باید مراقب اوضاع بازار باشند و فرصت را به دلالان ندهند تا خللی بر عرضه و تقاضا و قیمت کالاها وارد شود.

وی با تاکید بر پایش و نظارت بر صنوف مستقر در شهرستان چادگان، گفت: برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای پیشگیری و بازدارندگی از وقوع تخلف، رسیدگی به تخلفات احتمالی در اسرع وقت، تنظیم و کنترل بازار و حمایت از حقوق شهروندان در روزهای ماه محرم به منظور خدمت به مردم و جلب رضایت آنها ضرورت دارد.

اسدپور افزود: همه دستگاه ها به ویژه ادارات صنعت، معدن و تجارت و اصناف با همکاری اداره تعزیرات امور مربوط به نظارت بر اصناف و رصد نوسانات قیمت بازار و همچنین ساماندهی دستفروشان را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین اضافه کرد: شهروندان می توانند درتماس با سامانه ۱۲۴ از طریق تلفن ثابت، بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان را در جریان تخلفات بازار قرار دهند.

سرپرست فرمانداری چادگان افزود: شهر چادگان یک هزار و ۲۰۰ واحد صنفی دارد.