انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، در این بیانیه آمده است: انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۸۹ گردهمایی عمومی سالیانه خود را هر ساله به مناسبت چهلمین سال فارغ التحصیلی هر دوره و به میزبانی ورودی‌های همان دوره دانشگاه برگزار می‌کند.

در فرایند برگزاری گردهمایی دوره هفتم، مشابه سال‌های قبل، اسامی و مشخصات تمامی دانشجویان پذیرفته شده درسال ۱۳۵۱، بدون هیچ اعتبار دهی و ارزش گذاری، در ویژه نامه‌ای گردآوری شد و با تاسف بسیار، اطلاعات مزبور در بر گیرنده نام کسی است که از دیدگاه انجمن مورد نفرت جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه و مردم شریف ایران است و در خدمت به دشمنان قسم خورده کشور از هیچ رسوایی و جنایتی پرهیز نداشته و دستش به خون بهترین فرزندان کشورعزیزمان و از جمله جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف آلوده است.

پس از توزیع تعداد محدودی از این ویژه نامه و در پی آگاهی مدیران انجمن بر این رویداد، بلافاصله با همکاری مسئولان دانشگاه ضمن جلوگیری از توزیع نسخه‌های باقی مانده، نسبت به جمع آوری نسخ توزیع شده نیز تلاش شد.

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه پرافتخار شریف که با هدف تقویت پیوند فارغ التحصیلان و دانشگاه و کمک به ارتقا سطح علوم و تکنولوژی ملی درسال ۱۳۷۰ به عنوان یک تشکل غیرسیاسی تاسیس شده است عملکرد زشت عنصر منفور مورد اشاره و همه کسانی که دست در دست دشمنان میهن اسلامی نهاده اند را محکوم می کند.

متواضعانه از همه دلسوزان کشور انتظار می‌رود انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان یک سرمایه گرانقدر ملی و در جهات نیل به اهداف خود و خدمت به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت نمایند.

ضمن تصریح بر اینکه دانشگاه صنعتی شریف در تولید و انتشار ویژه نامه مزبورهیچ نقشی نداشته است از مسئولان دانشگاه و آموزش عالی کشور که در پی رویداد اخیر با تنش روبرو شده اند، پوزش می‌طلبیم.

انجمن هرگز هویت خود را مستقل از دانشگاه صنعتی شریف نمی‌شناسند و دانشگاه را سرچشمه ارزش‌های والایی می‌داند که به هستی انجمن معنا بخشیده است و بر این باوریم که درجهان توسعه یافته پیوند فارغ التحصیلان با دانشگاه در جهت تحقق هدف های والای دانشگاه و پیشروی جامعه ضروری است.

از فارغ التحصیلان ارجمند دانشگاه و سایر فرهیختگانی که در چند روز اخیر نسبت به انجمن ابرازعلاقه کرده‌اند، سپاسگزاری نموده و این حساسیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی ایشان و دلسوزی نسبت به دانشگاه صنعتی شریف و توسعه علم و تکنولوژی کشور می‌دانیم.