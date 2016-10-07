جان کری: اقدامات مسکو و دمشق نیازمند تحقیقات جنایات جنگی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه لفاظی های توخالی و قدرت نمایی واشنگتن علیه مسکو خواستار انجام تحقیقات جنایات جنگی در خصوص عملیات ضد تروریستی روسیه در سوریه شد.

جان کری بعد از نشستی با «ژان- مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت: روسیه و دولت بشار اسد در خصوص چرایی بمباران بیمارستانها و مراکز درمانی، کودکان و زنان به جهان چیزی بیش از یک توضیح بدهکار هستند!. وی در ادامه افزود که «این اقدامات انجام تحقیقاتی مناسب برای [اثبات] جنایت جنگی را طلب می کند».

جان کری همچنین اقدامات ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه را «فراتر از یک امر تصادفی» و «یک استراتژی هدفمند برای تهدید و مرعوب ساختن غیرنظامیان» خواند.

وزیر امور خارجه آمریکا اظهارات خود در مورد «جنایات جنگی» را با ادعای اینکه نیروهای سوریه «یک بیمارستان دیگر» را شب هنگام در شهر حلب مورد هدف قرار دادند، آغاز کرد؛ حمله ای که به مرگ ۲۰ تن و زخمی شدن ۱۰۰ تن انجامید. این در حالی است که هنوز مشخص نیست این حمله توسط کدام یک از طرفها- دولت سوریه و یا معارضان سوری- صورت گرفته است.

طبق اظهارات مقامات مسکو و دمشق، هواپیماهای جنگنده سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه پس از نقض مکرر آتش بس از سوی گروههای معارض سوری، شرق حلب را هدف حملات خود قرار داده اند.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفت که طبق برآورد سازمان ملل متحد شمار معارضان سوری در شرق حلب بین شش تا هشت هزار نفر است که حدود نیمی از آنها اعضای سازمان تروریستی «جبهه النصره» هستند. لاوروف در ادامه افزود که روسیه آماده است تا دولت سوریه را ترغیب نماید که به معارضان سوری اجازه خروج دهد.

«استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شخصاً پیشنهاد مشایعت و همراهی معارضان برای این خروج را داد. وی گفت: «چنانچه شما [النصره] تصمیم به خروج با حفظ شأن و با سلاحهایتان را گرفتید، من شخصاً آماده هستم شما را مشایعت کنم».

گفتنی است که واشنگتن ارتباطات دوجانبه خود با روسیه بر سر بحران سوریه را از روز دوشنبه گذشته به حالت تعلیق در آورد و مسکو را به عدم اقدامات کافی برای مهار دولت سوریه متهم کرد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که این کشور برای حفظ توافق آتش بس نهم سپتامبر تمام تلاش خود را بکار بسته است؛ و همواره از واشنگتن خواسته تا به تعهدات خود پایبند بوده و «معارضان به اصطلاح میانه رو» را از تروریستهای «النصره» و سایر گروههای تروریستی تفکیک نماید.

اظهارات جان کری در حالی ایراد شد که ارتش سوریه در منطقه شیخ سعید حلب- در جنوب منطقه تحت محاصره معارضان سوری- به پیشرفتهایی دست یافت. با آنکه بمباران ارتش سوریه کاهش یافته است؛‌ اما حملات معارضان سوری در روز پنج شنبه یازده تن را در محله «الجمالیه» که تحت کنترل دولت سوریه است به کام مرگ فرستاد.

مقامات دولت سوریه اعلام کرده اند که به غیر از ادامه نبرد با معارضان تا خروج آنان از شهر حلب، «گزینه دیگری وجود ندارد».