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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۰۷

زین الدین زیدان:

هرگز نمی توانم مربی پاریسن ژرمن شوم

هرگز نمی توانم مربی پاریسن ژرمن شوم

سرمربی رئال مادرید می گوید به خاطر احساس عمیقی که به باشگاه زادگاهش مارسی دارد، قصد ندارد که هدایت پاریسن ژرمن را بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زین الدین زیدان» سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید که فصل گذشته باعث شد تا این باشگاه یازدهمین قهرمانی اش را در لیگ قهرمانان کسب کند، گفت می داند که روزی باشگاه او را اخراج می کند.

این مربی ۴۴ ساله در یک برنامه رادیویی گفت: امروز اینجا هستم، در مادرید و اوقات خوشی را سپری می کنم. من هرگز برای آینده دور برنامه ریزی نمی کنم. نمی دانم فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد و این چیز بدی نیست.

زمانیکه از «زیدان» درباره آینده مربیگری اش در مارسی پرسیده شد، وی گفت: نمی خواهم که بگویم غیرممکن است. مارسی چیزی افسانه ای است. زمانی که آنها در فرم خوبی هستند، تماشا کردنشان فوق العاده است. من اهل مارسی هستم، نمی توانم بیطرف باشم ولی همه ما می خواهیم که مارسی را دوباره در صدر ببینیم.

وی همچنین درباره احتمال پیوستنش به پاریسن ژرمن افزود: پاریسن ژرمن؟ غیرممکن است. من در مادرید هستم و اهل مارسی ام. این مسئله موضوع را پیچیده می کند.

کد مطلب 3789756

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