جنگ لفظی آمریکا و روسیه بر سر بمباران حلب/ پاسخ زاخاروا به کری

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با «ژان مارک آیرو» همتای فرانسوی خود با اشاره به وضعیت موجود در شهر حلب و بدون اشاره به حمایت واشنگتن از گروه های تروریستی در حلب مدعی شد: «کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب می‌شوند باید مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرند. این صرف یک حادثه نیست بلکه یک استراتژی مشخص است که هدف از آن ترساندن غیرنظامیان و تمامی کسانی است که مانع تحقق اهداف نظامی آنها می‌شوند.»

در همین حال اما؛ «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه ای گفت: «اظهارات جان کری که روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کرده تنها تبلیغات است. وی از این اصطلاحات برای وخیم کردن اوضاع استفاده می‌کند.»

وی گفت: «کری با این اظهارات تلاش می‌کند نگاه جامعه جهانی را از شکست واشنگتن در اجرای تعهداتش منحرف کند. آمریکا نتوانست توافقنامه خود را با روسیه اجرا کند و اعتراف کرد که آنها اهرم فشار بر مخالفان را در اختیار ندارند.»

زاخاروا: در صورت تکرار سناریوی لیبی در سوریه طبق اصراری که قدرت‌های بزرگ دارند، عواقب آن بسیار بدتر از لیبی خواهد بود زاخاروا گفت: «اگر صحبت درباره جنایت جنگی است پس باید مسئولان آمریکایی ابتدا بررسی این موضوع را از عراق و بعد لیبی و بعد یمن شروع کنند. بازی کردن با چنین کلماتی بسیار خطرناک است چرا که مسئولان آمریکایی خود در جنایت‌های جنگی واقعی دست دارند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: «تصمیم برای استقرار سامانه دفاع هوایی S ۳۰۰ در خاک سوریه تقویت مقرهای نیروهای روسی در سوریه به دلیل درز گزارش‌هایی از سوی کارشناسان نزدیک به نخبگان آمریکایی است که یکی پس از دیگری درباره نیت و تصمیم آمریکا جهت حملات هوایی به فرودگاه‌های سوریه صحبت می‌کردند.»

زاخاروا افزود: «ما این سامانه را به سوریه منتقل کردیم با علم به اینکه تجهیزات نظامی در دو پایگاه حمیمیم و طرطوس داریم و نیروهای روسیه عملیات هوایی صورت می‌دهند. هیچ کس و بعضا خود آمریکایی‌ها متوجه نمی‌شوند که موشک‌هایشان به کدام سمت می‌رود و این همان اشتباهی است که آمریکا در دیرالزور مرتکب شد.»

زاخاروا نسبت به جنجال غرب به ویژه آمریکا درباره استقرار سامانه S ۳۰۰ در سوریه ابراز تعجب کرد و افزود: «مسکو از مدت‌ها پیش در پایگاه حمیمیم سامانه S ۴۰۰ را مستقر کرده بود اما در آن زمان هیچ کس آن عملیات را یک نمایش توصیف نکرد.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین در جریان مشارکتش در همایش اروپایی دیپلمات‌های جوان در مسکو گفت: «در صورت تکرار سناریوی لیبی در سوریه طبق اصراری که قدرت‌های بزرگ دارند، عواقب آن بسیار بدتر از لیبی خواهد بود. در آن صورت تمامی اتفاقاتی که در منطقه آغاز شده یعنی تروریسم و موج گسترده مهاجرت از حد و مرز خود خارج خواهند شد. البته عواقب این مساله دهها بار بدتر از موقعیت‌های مشابه در گذشته است.»

این سخنگو درباره انگیزه‌ تلاش‌ها برای تغییر نظام سوریه گفت: «سناریوهای مشابه در منطقه طی دو دوره گذشته هیچ نتایج مثبت و رضایت بخشی نداشت.»

این وضعیت در حالی است که «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه به ائتلاف غرب تحت رهبری آمریکا هشدار داد: «مسکو هر گونه حمله به مناطق تحت کنترل ارتش سوریه و دمشق را تهدیدی علیه نیروهای خود می‌داند.»

وی نسبت به حملات هوایی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه مواضع ارتش سوریه هشدار داد و تصریح کرد که «سامانه‌های اس-۳۰۰ و اس-۴۰۰» روسیه در مناطق متعدد سوریه مستقر شده‌اند و مشغول فعالیت هستند.