نیمی از املاک ملارد به صورت قولنامه ای خرید و فروش می شود

منوچهر اصلانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش برای ساماندهی املاک شهرستان ملارد و ارائه سند به ملک های قولنامه ای از سوی این مجموعه اظهار داشت:نخستین توصیهبه مردم ساکن در این خطه آن است که حتی المقدور از خرید املاک قولنامه ای پرهیز کنند و خریداری املاک با انتقال قطعی سند در دفاتر اسناد رسمی این شهرستان محقق شود.

رئیس اداره ثبتِ اسناد و املاک ملارد عنوان کرد:اگر برخی بنا به هر دلیلی امکان نقل و انتقال و خرید چنین املاکی را ندارند، سعی شود مواردی را خریداری کنند که سلسله ایادی قولنامه به مالک اصلی ختم و یا به طور شخصی نسبت به خریداری از مالک اصلی مبادرت ورزند.

وی افزود:بر اساس ارزیابی کلی که در خصوص املاک شهرستان ملارد انجام شده، بیش از نیمی از املاک این خطه به صورت قولنامه ای خرید و فروش می شوند.

اصلانی عنوان کرد:ما نیز تلاش می کنیم در صورت تکمیل مدارک و منتهی شدن سلسله ایادی قولنامه به مالک اصلی، زمینه لازم برای دریافت سند را برای متقاضیان چنین املاکی فراهم کنیم.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ملارد گفت:در طول سه سال اخیر، قریب به پنج هزار نفر درخواست اخذ سند برای املاک خریداری شده خود را ارائه کرده اند که تاکنون از این میزان، حدود سه هزار سند صادر شده و درخواست های باقیمانده متقاضیان نیز در حال بررسی و پیگیری است.

وی در خاتمه یادآور شد:اصلی ترین چالش ما در این عرصه، عدم انتساب سلسله ایادی قولنامه به مالک اصلی است که باید با توجه و دقت نظر مضاعف از سوی مردم، تلاش شود چنین قولنامه هایی به سند مادر یا مالک اصلی منتهی شده که تنها در چنین شرایطی، بستر لازم برای صدور سند هموار خواهد شد.