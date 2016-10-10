سرمایه گذاری در استان زنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه یک شنبه در جلسه شورای راهبری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان زنجان اظهار داشت: طی سه سال گذشته 375 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد استان سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ورود سرمایه گذاران خارجی به استان زنجان مناسب بوده است، افزود: در جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات خوبی صورت گرفت و امیدواریم در بخش سرمایه گذاری داخلی نیز اقدامات موثر ادامه داشته باشد.

استاندار زنجان به کاهش سود بانکی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: بسیاری از سرمایه ها در گذشته بدون ریسک در سیستم بانکی جهت دریافت سود قرار می گرفت که این میزان کاهش یافته است.

درویش امیری نقش رسانه را در خصوص توسعه سرمایه گذاری در استان بالا عنوان کرد و اظهار داشت: رسانه ها مشوق سرمایه گذاری در استان باشند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار در استان باید احساس امنیت و آرامش بکند، ادامه داد: همه شرایط باید برای تسهیل ورود سرمایه گذاران و ایجاد امنیت و آرامش آن ها فراهم باشد. همه مسئولان باید برای تسهیل امور سرمایه گذار اهتمام داشته باشند و موجب دلگرمی سرمایه گذار شوند.

استاندار زنجان با بیان اینکه با ورود سرمایه گذار باید برخی مراحل توسط مدیران استان صورت گیرد، افزود: بررسی صلاحیت فنی، تخصصی و اجرایی، بررسی ضوابط و مقررات جهت دریافت موافق اصولی، معرفی مکان و تامین خدمات زیربنایی از جمله مواردی است که باید انجام شود.

درویش امیری در خصوص توسعه سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان نیز گفت: با توجه به اینکه هزینه ای برای ساخت واحد تولیدی جزو سرمایه های ملی محسوب می شود و هزینه های زیادی صرف آن می شود ابتدا واحدهای نیمه تمام و رها شده شناسایی شوند و جهت واگذاری به افراد واجد شرایط تلاش شود.

استاندار زنجان این رویه را در جهت تسریع امور سرمایه گذاری و همچنین حفظ منابع مالی مهم برشمرد و تاکید کرد: مدیران مرتبط با موضوع جهت بررسی دقیق این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

درویش امیری با بیان اینکه تصور حاکمیت مطلق سرمایه گذار نباید حاکم باشد، افزود: تسهیل امور برای ورود و ترغیب سرمایه گذار به اقتصاد استان اهمیت دارد. مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز باید خروجی اقدامات خود را گزارش دهد.