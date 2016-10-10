«دختر در قطار» شماره یک شد/کاهش ۱۲ درصدی باکس آفیس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم تریلر کمپانی دریم ورکز با فروش ۲۴.۷ میلیون دلار در راس باکس آفیس قرار گرفت و فیلم «تولد یک ملت» نیز پرفروغ ظاهر شد.

«دختر در قطار» در اولین آخر هفته نمایشش با نمایش در ۳۱۴۴ سالن نمایش موفق به فروشی ۲۴.۷ میلیون دلاری در آمریکای شمالی شد.

این فیلم با اقتباس از رمان مردم‌پسند و پرفروش نوشته پائولا هاوکینس ساخته شده و امیلی بلانت در آن بازی کرده است. دریم ورکز کمپانی تولید فیلم استیون اسپیلبرگ تهیه کننده این فیلم بوده است.

در عین حال «تولد یک ملت» ساخته نیت پاکر درامی درباره شورش بردگان در سال ۱۸۳۱ است که در ۶ منطقه به نمایش درآمده و در مجموع ۷.۱ میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم در ۲۱۰۵ سالن سینما اکران شده است. این فیلم که در جشنواره ساندنس اولین بار اکران شد با نقدهای مثبت روبه رو شده و در سایت روتن تومیتوز ۷۹ درصد نقد مثبت گرفته است. با توجه به اعتراض‌هایی که به کارگردان این فیلم شد و پرونده بسته شده او درباره درگیر بودن در ماجرای تجاوز به دختری دانشجو در سال ۱۹۹۹ با وجود بیگناه شناخته شدن او دوباره مطرح شد؛ این امر بر اقبال به این فیلم تاثیرگذاشته است.

کمدی کودکانه «مدرسه متوسطه: بدترین سال زندگی من» نیز در هفت منطقه اکران شده و ۶.۹ میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم با اقتباس از نخستین رمان از مجموع آثار کودکانه جیمز پترسون ساخته شده و با امتیاز ۵۹ درصدی روبه رو شده است.

فیلم «خانه خانم پرگرین برای بچه‌های عجیب و غریب» هم که هفته پیش در راس باکس آفیس جای داشت این هفته با فروش ۱۵ میلیون دلاری و با افت ۴۸ درصدی مخاطبانش در مجموع فروشی ۵۱.۱ درصدی را تجربه کرده و در مکان دوم چارت جای گرفته است.

فیلم تولیدی کمپانی لایونزگیت با عنوان «افق دیپ واتر» با کاهش فروش ۴۱.۹ درصدی نسبت به هفته پیش ۱۱.۸ میلیون دلار فروخت تا در مجموع آمار فروشش را به ۳۸.۵ میلیون دلار برساند.

در مجموع فروش ۱۲ فیلم بالایی جدول پرفروش‌های آمریکا برابر ۹۶.۶ میلیون دلار در باکس آفیس بوده که ۹ درصد نسبت به هفته پیش کاهش دارد و در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته کاهشی ۱۲ درصدی را ثبت کرده است. سال پیش فیلم «مریخی» کمپانی فاکس با فروش ۳۷ میلیون دلاری در راس باکس آفیس آمریکا جای داشت.