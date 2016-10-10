گسترش خدمات اسنپ در دیگر شهرهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اسنپ، شرکت MTN هفته گذشته، ۲۰ میلیون یورو به میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت اسنپ و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه گروه اینترنتی ایران افزود. این افزایش سرمایه با هدف سرعت بخشیدن به رشد این اپلیکیشن و توسعه خدمات آن در دیگر شهرهای ایران انجام شده است.

اسنپ به عنوان اولین اپلیکیشین درخواست خودرو در ایران، از سال ۱۳۹۳ تاکنون با میانگین رشد ماهیانه ۱۰۰درصدی توانسته به یکی از بازیگران اصلی تجارت ‌الکترونیک در ایران تبدیل شود. این اپلیکیشن با ده ها هزار کاربر به‌عنوان راننده و صد ها هزار کاربر به‌عنوان مسافر توانسته به یکی از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در شهر تهران تبدیل شود. این اپلیکیشن همچون دیگر اپلیکیشن‌های مشابه مثل Uber در آمریکا و Didi Chuxing در چین توانسته توجه رانندگان و مسافران درون شهری را به خود جلب کند.

اسماعیل جارودی، قائم مقام شرکت MTN در خاورمیانه و شمال آفریقا درباره این سرمایه‌گذاری گفت: «ما از ابتدای راه‌اندازی اسنپ فعالیت آن را به دقت زیر نظر داشتیم و تحت تاثیر موفقیت و قدرت اسنپ برای فراگیر کردن این سیستم در تهران و افزایش تعداد کاربران آن قرار گرفتیم. آنها موفق شده‌اند طی مدت کوتاهی بازار درخواست اینترنتی خودرو در ایران را در اختیار بگیرند و حالا MTN به ادامه این مشارکت بسیار امیدوار است. »

شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ، نیز درباره این افزایش سرمایه توضیح داد: «این سرمایه‌گذاری به ما کمک می‌کند تا بتوانیم خدمات اسنپ را در دیگر شهرهای ایران نیز گسترش دهیم و امکان دسترسی به این خدمت استثنایی را برای همه مردم ایران فراهم کنیم. ما به عنوان اولین و بزرگترین اپلیکیشن درخواست خودرو که در ایران تولید و توسعه یافته، به آنچه همگی تا اینجا به دست آورده ایم افتخار میکنیم و به تحکیم موقعیت خودمان به عنوان پیشتاز بازار، با پشتیبانی قوی از سمت MTN، ادامه خواهیم داد. »

گروه MTN اپراتور پیشرو در بازاری در حال رشد است که مشترکین خود را در ۲۲ کشور در آسیا، آفریقا و خاورمیانه متصل می‌کند. MTN همچنین سهام‌دار عمده در ایرانسل و گروه اینترنتی ایران است. MTN در پهنه فعالیت‌های خود رکورد ۲۳۲.۶ میلیون مشترک مخابراتی را به ثبت رسانده است.