قیمت سکه سررسید آبان افزایش یافت/در بازار نقدی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، در دومین روز هفته معاملاتی سکه در بازار آتی بورس کالای ایران، قیمت سکه در چهار سررسید فعال، با روند صعودی و در سررسید دی‌ماه با روند نزولی مواجه شد. به این ترتیب، بهای سکه در سررسید آبان‌ماه با نرخ یک میلیون و ۹۹ هزار تومان معامله شد و افزایش ۰.۰۲ درصدی را تجربه کرد.

این در شرایطی است که سکه تحویل دی ماه با افت ۰.۰۶ درصدی به قیمت یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان رسید. از سوی دیگر، قرارداد تحویل اسفند با قیمت یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان معامله و با رشد ۰.۰۱ درصدی رو به رو شد. قرارداد تحویل اردیبهشت سال آینده نیز با ۰.۱۶ درصد افزایش، به قیمت یک میلیون و ۱۶۲ هزار تومان به فروش رسید. در پایان نیز، سررسید تیر سال ۹۶ با نرخ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان معامله شد و رشد ۰.۱۴ درصدی را به ثبت رساند.

همچنین حجم معاملات آتی سکه دیروز در بورس کالای ایران، به ۲ هزار و ۳۴۱ قرارداد رسید که ارزش آن بیش از ۲۷۲ میلیارد ریال بود.

در بازار نقدی سکه چه گذشت؟

همچنین در بازار نقدی سکه نیز همسو با افت قیمت دلار، سکه تمام‌بهار آزادی نیز هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۸۲ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، روز یکشنبه حجم معاملات در بازار سکه پایین بود و سکه‌بازان بیشتر ترجیح می‌دادند در انتظار آغاز روند بهای اونس در بازارهای جهانی باشند.