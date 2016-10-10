هشدار رگولاتوری به ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از شماره شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل این هفته خبرگزاری مهر در گزارشی از دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامکهای تبلیغاتی خبر داد چرا که با وجود راه اندازی سامانه ۸۰۰، این مشترکان همچنان مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دارند. یکی از مشکلات فعلی مشترکان موبایل، مربوط به دریافت پیامکهای تبلیغاتی از طریق ارسال کننده های شخصی می شود.
در این راستا رگولاتوری در تایید این گزارش اعلام کرد که قابلیت ارسال پیامک تمامی سیمکارتهایی که به صورت شخصی برای سایر مشترکان پیامک انبوه تبلیغاتی ارسال میکنند، مسدود میشود.
حسین فلاح جوشقانی معاون رگولاتوری گفت: با راهاندازی سامانه غیر فعالسازی دریافت پیامکهای تبلیغاتی (سامانه ۸۰۰)، برخی پیامکهای تبلیغاتی از طریق شمارههای شخصی برای مشترکان ارسال میشود که باعث نارضایتی مردم شده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، خدمات پیامک انبوه، خدماتی است که پیامکها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکههای ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت میشود و جنبه تبلیغاتی و اطلاعرسانی دارد.
وی ادامه داد: ارسال پیامک تبلیغاتی از شمارههای شخصی از مصادیق پیامک انبوه بوده و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ارائهکنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعالسازی و یا غیر فعالکردن دریافت پیامکهای انبوه از این طریق را برای کاربران فراهم کنند.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: بر همین اساس رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا زمان ایجاد این امکان برای کاربران، در صورتی که مشترکان از طریق سیمکارت شخصی خود به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی اقدام کنند، امکان ارسال پیامک آنها مسدود شود.
فلاح جوشقانی درباره رفع مسدودسازی ارسال پیامک سیمکارتهای شخصی گفت: پس از ایجاد امکان فعالسازی و غیر فعالسازی دریافت پیامک انبوه برای کاربران و تایید رگولاتوری، پس از اطلاعرسانی، امکان باز کردن قابلیت ارسال پیامک انبوه برای این دسته از سیمکارتهای مشترکان فراهم میشود.
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