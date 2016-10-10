آزادسازی مناطق سویب و عمیره در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سرهنگ فاضل الهیتی از فرماندهان پلیس استان الانبار عراق گفت: نیروهای امنیتی ظهر امروز به وقت محلی موفق به آزاد سازی مناطق سویب و عمیره در جزیره هیت در هفتاد کیلومتری غرب الرمادی شدند.

وی افزود: داعشی ها بدون مقاومت به منطقه «عنه» در غرب الانبار گریختند.

الهیتی تاکید کرد: نیروهای عراقی در حال پاکسازی بمب ها و ساختمان های بمبگذاری شده داعش در مناطق آزاد شده در جزیره هیت هستند و خود را مهیای عملیات برای آزاد سازی مناطق باقیمانده جزیره هیت مانند الجبیل و الشامیه می کنند.

وی افزود: پاکسازی جزیره هیت دستاورد نظامی مهمی در پایان دادن به داعش در مهمترین مناطقی که شهرهای بالای فرات را به یکدیگر متصل می کند، محسوب می شود و زمینه را برای پاکسازی مناطق «عنه»، «راوه» و «القائم» طی روزهای آتی هموار می کند.

ناظم الجغیفی از فرماندهان حشد الشعبی در استان الانبار نیز گفت: نیروهای حشد الشعبی صبح امروز به مواضع داعش در منطقه الخسفه در ۳۵ کیلومتری غرب حدیثه و ۱۷۰ کیلومتری غرب الانبار حمله کردند و موفق به هلاکت هفت داعشی و بازداشت سه نفر دیگر شدند.

در همین حال شیخ انور العاصی امیر قبیله العبید اعلاام کرد: نیروهای امنیتی و مردمی عراق به سمت مناطق جبل حمرین و الفتحه حرکت کرده اند و در حال عملیات شناسایی در خطوط تماس با داعش هستند.

وی افزود: عملیات آزاد سازی الحویجه در جنوب غرب کرکوک و نواحی اطراف آن به زودی آغاز می شود و از چند محور خواهد بود.