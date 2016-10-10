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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

اخبار امنیتی عراق؛

آزادسازی مناطق سویب و عمیره در غرب عراق

آزادسازی مناطق سویب و عمیره در غرب عراق

نیروهای عراقی ظهر امروز به وقت محلی موفق به آزاد سازی مناطق سویب و عمیره در جزیره هیت در غرب الرمادی از لوث داعش شدند تا عرصه بر تکفیری ها تنگ تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سرهنگ فاضل الهیتی از فرماندهان پلیس استان الانبار عراق گفت: نیروهای امنیتی ظهر امروز به وقت محلی موفق به آزاد سازی مناطق سویب و عمیره در جزیره هیت در هفتاد کیلومتری غرب الرمادی شدند.

وی افزود: داعشی ها بدون مقاومت به منطقه «عنه» در غرب الانبار گریختند.

الهیتی تاکید کرد: نیروهای عراقی در حال پاکسازی بمب ها و ساختمان های بمبگذاری شده داعش در مناطق آزاد شده در جزیره هیت هستند و خود را مهیای عملیات برای آزاد سازی مناطق باقیمانده جزیره هیت مانند الجبیل و الشامیه می کنند.

وی افزود: پاکسازی جزیره هیت دستاورد نظامی مهمی در پایان دادن به داعش در مهمترین مناطقی که شهرهای بالای فرات را به یکدیگر متصل می کند، محسوب می شود و زمینه را برای پاکسازی مناطق «عنه»، «راوه» و «القائم» طی روزهای آتی هموار می کند.

ناظم الجغیفی از فرماندهان حشد الشعبی در استان الانبار نیز گفت: نیروهای حشد الشعبی صبح امروز به مواضع داعش در منطقه الخسفه در ۳۵ کیلومتری غرب حدیثه و ۱۷۰ کیلومتری غرب الانبار حمله کردند و موفق به هلاکت هفت داعشی و بازداشت سه نفر دیگر شدند.

در همین حال شیخ انور العاصی امیر قبیله العبید اعلاام کرد: نیروهای امنیتی و مردمی عراق به سمت مناطق جبل حمرین و الفتحه حرکت کرده اند و در حال عملیات شناسایی در خطوط تماس با داعش هستند.

وی افزود: عملیات آزاد سازی الحویجه در جنوب غرب کرکوک و نواحی اطراف آن به زودی آغاز می شود و از چند محور خواهد بود.

کد مطلب 3792403

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