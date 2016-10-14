  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۰:۴۴

ضمن مخالفت با مداخله خارجی‌ها؛

العبادی: می‌خواهیم اراضی‌مان را به دست خودمان آزاد کنیم

العبادی: می‌خواهیم اراضی‌مان را به دست خودمان آزاد کنیم

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر مخالفت خود با مداخله طرف های خارجی در امور عراق اعلام کرد که می خواهیم اراضی مان را به دست خودمان آزاد کنیم و طرف های خارجی نباید در امور داخلی ما دخالت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، حیدر العبادی در واکنش به مداخله جویی های طرف های خارجی و مشخصا ترکیه در امور داخلی عراق اظهار داشت که این دخالت ها مشکوک و غیر قابل قبول است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.

وی افزود: ما می خواهیم اراضی مان را به دست خودمان آزاد کنیم و طرف های خارجی نباید در امور داخلی ما دخالت کنند.

العبادی که به کرکوک سفر کرده بود، طی نشستی مشترک با مسئولان و فرماندهان امنیتی و نظامی این شهر تاکید کرد که شهر موصل تنها به دست نیروهای عراقی آزاد خواهد شد.

العبادی در این نشست، مسائل استان کرکوک و آمادگی‌های لازم برای آزادسازی مناطق اشغال شده این استان به دست داعش و ارائه کمک به آوارگان را بررسی کرد.

وی همچنین گفت که کشورش به «تروریسم کور» مبتلا شده، اما به کمک فرزندان خود همه اراضی اش را از دست داعش آزاد خواهد کرد.

مقامات ترکیه از دو ماه گذشته و هم زمان با نزدیک شدن به شروع  عملیات آزادسازی موصل از دست داعش، بر حضور نیروهای ترکیه در این عملیات اصرار دارند که منجر به اعتراض شدید دولت و ملت عراق به دخالت‌های آنکارا در امور کشورشان شده است.

العبادی همچنین از مواضع برخی افراد در رابطه با آزادسازی موصل انتقاد کرد و گفت که از چنین افرادی انتظار داشت دولت و ملت عراق را به هنگام هجوم داعش به شمال این کشور حمایت کنند، ولی آن موقع سکوت کردند و هم‌اکنون با سخنان خود قصد دارند جلوی پیروزی‌ها و پیشروی‌های نیروهای عراقی را بگیرند.

کد مطلب 3795270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها