به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، حیدر العبادی در واکنش به مداخله جویی های طرف های خارجی و مشخصا ترکیه در امور داخلی عراق اظهار داشت که این دخالت ها مشکوک و غیر قابل قبول است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد.

وی افزود: ما می خواهیم اراضی مان را به دست خودمان آزاد کنیم و طرف های خارجی نباید در امور داخلی ما دخالت کنند.

العبادی که به کرکوک سفر کرده بود، طی نشستی مشترک با مسئولان و فرماندهان امنیتی و نظامی این شهر تاکید کرد که شهر موصل تنها به دست نیروهای عراقی آزاد خواهد شد.

العبادی در این نشست، مسائل استان کرکوک و آمادگی‌های لازم برای آزادسازی مناطق اشغال شده این استان به دست داعش و ارائه کمک به آوارگان را بررسی کرد.

وی همچنین گفت که کشورش به «تروریسم کور» مبتلا شده، اما به کمک فرزندان خود همه اراضی اش را از دست داعش آزاد خواهد کرد.

مقامات ترکیه از دو ماه گذشته و هم زمان با نزدیک شدن به شروع عملیات آزادسازی موصل از دست داعش، بر حضور نیروهای ترکیه در این عملیات اصرار دارند که منجر به اعتراض شدید دولت و ملت عراق به دخالت‌های آنکارا در امور کشورشان شده است.

العبادی همچنین از مواضع برخی افراد در رابطه با آزادسازی موصل انتقاد کرد و گفت که از چنین افرادی انتظار داشت دولت و ملت عراق را به هنگام هجوم داعش به شمال این کشور حمایت کنند، ولی آن موقع سکوت کردند و هم‌اکنون با سخنان خود قصد دارند جلوی پیروزی‌ها و پیشروی‌های نیروهای عراقی را بگیرند.