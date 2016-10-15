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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۱

رقابتهای قهرمانی آسیا - ژاپن؛

وزنه‌برداران جوان روز دوشنبه رکوردگیری می‌کنند

وزنه‌برداران جوان روز دوشنبه رکوردگیری می‌کنند

رکوردگیری نهایی تیم وزنه برداری جوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا روز دوشنبه در تالار وزنه‌برداری آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رکوردگیری به منظور شناخت ترکیب نهایی تیم وزنه‌برداری جوانان برای حضور درمسابقات قهرمانی آسیا، روز دوشنبه (۲۶ مهرماه) با نظر اعضای شورای عالی فنی و بصورت رسمی با قضاوت داوران بین‌المللی برگزار می‌شود.

این رکورد گیری با حضور مصطفی زارعی، عباس زندی (دسته ۷۷ کیلوگرم)عارف خاکی، رامین ولی پور ( دسته ۸۵ کیلوگرم)رامین اورامه و رضابیرالوند (دسته ۹۴ کیلوگرم)، میلاد پوررشنو، پیمان جان و علیرضا دهقان (دسته ۱۰۵کیلوگرم)، کوهیار فرج پور، سعید رضازاده و امیر حسین فضلی (دسته فوق سنگین) برگزار می شود که با صلاحدید وحید ربیعی سرمربی تیم جوانان این وزنه‌برداران در دو گروه ۶ نفره به رکوردگیری خواهند پرداخت.

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۶ آبان در ژاپن برگزار می‌شود.

کد مطلب 3795370

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