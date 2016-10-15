به گزارش خبرگزاری مهر، این رکوردگیری به منظور شناخت ترکیب نهایی تیم وزنهبرداری جوانان برای حضور درمسابقات قهرمانی آسیا، روز دوشنبه (۲۶ مهرماه) با نظر اعضای شورای عالی فنی و بصورت رسمی با قضاوت داوران بینالمللی برگزار میشود.
این رکورد گیری با حضور مصطفی زارعی، عباس زندی (دسته ۷۷ کیلوگرم)عارف خاکی، رامین ولی پور ( دسته ۸۵ کیلوگرم)رامین اورامه و رضابیرالوند (دسته ۹۴ کیلوگرم)، میلاد پوررشنو، پیمان جان و علیرضا دهقان (دسته ۱۰۵کیلوگرم)، کوهیار فرج پور، سعید رضازاده و امیر حسین فضلی (دسته فوق سنگین) برگزار می شود که با صلاحدید وحید ربیعی سرمربی تیم جوانان این وزنهبرداران در دو گروه ۶ نفره به رکوردگیری خواهند پرداخت.
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۶ آبان در ژاپن برگزار میشود.
نظر شما