به گزارش خبرگزاری مهر، این رکوردگیری به منظور شناخت ترکیب نهایی تیم وزنه‌برداری جوانان برای حضور درمسابقات قهرمانی آسیا، روز دوشنبه (۲۶ مهرماه) با نظر اعضای شورای عالی فنی و بصورت رسمی با قضاوت داوران بین‌المللی برگزار می‌شود.

این رکورد گیری با حضور مصطفی زارعی، عباس زندی (دسته ۷۷ کیلوگرم)عارف خاکی، رامین ولی پور ( دسته ۸۵ کیلوگرم)رامین اورامه و رضابیرالوند (دسته ۹۴ کیلوگرم)، میلاد پوررشنو، پیمان جان و علیرضا دهقان (دسته ۱۰۵کیلوگرم)، کوهیار فرج پور، سعید رضازاده و امیر حسین فضلی (دسته فوق سنگین) برگزار می شود که با صلاحدید وحید ربیعی سرمربی تیم جوانان این وزنه‌برداران در دو گروه ۶ نفره به رکوردگیری خواهند پرداخت.

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۶ آبان در ژاپن برگزار می‌شود.