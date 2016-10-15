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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی؛

مشکلات ناشی از تحریم دانشگاه شریف بررسی شد

مشکلات ناشی از تحریم دانشگاه شریف بررسی شد

جلسه مسئولان دانشگاه شریف به منظور بررسی مسائل جاری و مشکلات تامین منابع برای بهبود تاسیسات، تجهیزات و توسعه زیرساخت ها برگزار شد در این جلسه موضوع تحریم دانشگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، به منظور رسیدگی به مشکلات دانشگاه صنعتی شریف و با هدف بررسی و تامین منابع مورد نیاز این دانشگاه برای بهبود تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت های آن، جلسه ای با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از اساتید پیشکسوت دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مسائل جاری و مشکلات تامین منابع برای بهبود تاسیسات، تجهیزات و توسعه زیرساخت ها و همچنین تحریم غیر هسته ای این دانشگاه توسط اتحادیه اروپا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای حاضر، مشکلات ایجاد شده برای دانشگاه صنعتی شریف را ناشی از مسائل فوق دانسته و با بررسی راه حل های ممکن، راهبردهایی را برای رفع تنگناها ارائه کردند.

مقرر گردید در جلسات بعدی مشکلات عمده و کالبدی دانشگاه بررسی و تدابیر لازم اتخاذ شود.

کد مطلب 3795496

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