مشکلات ناشی از تحریم دانشگاه شریف بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، به منظور رسیدگی به مشکلات دانشگاه صنعتی شریف و با هدف بررسی و تامین منابع مورد نیاز این دانشگاه برای بهبود تاسیسات، تجهیزات و زیرساخت های آن، جلسه ای با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از اساتید پیشکسوت دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مسائل جاری و مشکلات تامین منابع برای بهبود تاسیسات، تجهیزات و توسعه زیرساخت ها و همچنین تحریم غیر هسته ای این دانشگاه توسط اتحادیه اروپا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای حاضر، مشکلات ایجاد شده برای دانشگاه صنعتی شریف را ناشی از مسائل فوق دانسته و با بررسی راه حل های ممکن، راهبردهایی را برای رفع تنگناها ارائه کردند.

مقرر گردید در جلسات بعدی مشکلات عمده و کالبدی دانشگاه بررسی و تدابیر لازم اتخاذ شود.