به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، برادران کوئن که جایزه اسکار را در کارنامه دارند بر مبنای نسخه اوریجینال نوشته توسط دنیس لهان، فیلمنامه «شبکه وب تیره» را می‌نویسند.

این پروژه بر مبنای یک مقاله دو قسمتی که در مجله «وایرد» منتشر شده بود، نوشته می‌شود. این مقاله بر داستانی واقعی متمرکز است و از این می‌گوید که چگونه راس ویلیامز اولبریخت، مردی ۲۹ ساله یک بازار آنلاین شبیه آمازون راه‌اندازی کرد تا از آن برای فروش کالاهای غیرقانونی استفاده کند. این شبکه «سیلک رود» (جاده ابریشم) نامیده شده بود. این شبکه بتدریج درگیر یک دسته از اتهام‌های مرگبار شد. خیلی‌ها این داستان را با «فارگو» ساخته برادران کوئن مقایسه می‌کنند.

اولریخت که مقامات آمریکا از او به عنوان «دزد دریایی» یاد می‌کردند در حال حاضر برای فروش مواد مخدر و پولشویی به حبس ابد بدون استفاده از آزادی مشروط محکوم شده است.

آخرین فیلمنامه برادران کوئن فیلم «درود بر سزار» بود که خودشان آن را کارگردانی هم کردند. آنها برای «جایی برای پیرمردها نیست» و «فارگو» برنده جایزه اسکار فیلمنامه شده‌اند.

این زوج بارها فیلمنامه فیلم‌هایی را نوشته‌اند که خودشان کارگردانی نکرده‌اند. فیلمنامه «شکسته نشده» آنجلینا جولی و «پل جاسوسان» استیون اسپیلبرگ از جمله آنهاست. این فیلمنامه آخری نیز نامزد اسکار بود. جرج کلونی نیز اکنون در حال کارگردانی فیلم «Suburbicon» است که برادران کوئن فیلمنامه آن را نوشته‌اند.

هنوز کارگردانی برای ساخت فیلم «شبکه وب تیره» انتخاب نشده است.