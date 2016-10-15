طرح نذر امام سجاد(ع) از ۱۲ تا ۲۵ محرم اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در تبعیت از سیره و سنت حضرت سید الساجدین زین العابدین (ع)، در فواصل دو روایت شهادت حضرت در قالب نذر امام سجاد(ع)، از ۱۲ تا ۲۵ محرم، به صورت مستقیم و یا از طریق افراد مورد وثوق و مراکز خیریه به ایتام و مستمندان یاری رسانی می شود.

یکی از خدمات ارزشمند امام زین العابدین(ع)، رسیدگی به درماندگان، یتیمان، تهیدستان و بردگان بوده است، روایت شده است که آن حضرت، هزینه زندگی صد خانواده تهیدست را عهده دار بود و گروهی از اهل مدینه، از غذایی که شبانه به دستشان می رسید، گذران معیشت می کردند، اما آورنده غذا را نمی شناختند که پس از شهادت علی بن الحسین(ع) متوجه شدند که آن شخص امام زین العابدین(ع) بوده است.

یاد آور می شود، ششمین کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) روز پنجشنبه ششم آبان ماه سال جاری مصادف با ٢٥ محرم با حضور اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی به میزبانی استان هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) می‌توانند به نشانی www.emamsajad.com مراجعه کنند.