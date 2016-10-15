پیروزی پرگل رئال مادرید در زمین بتیس/ صدرنشینی از آن اتلتیکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم رقابتهای لالیگای اسپانیا با برگزاری دیدار تیم های رئال بتیس و رئال مادرید پی گرفته شد که در پایان تیم رئال مادرید با حساب ۶ بر یک از سد میزبان خود گذشت.

رئال مادرید در این بازی توسط رافائل واران (۴)، کریم بنزما (۳۱)، مارسلو (۳۹)، ایسکو (۴۵ و ۶۳) و کریستیانو رونالدو (۷۹) به گل دست پیدا کرد. تنها گل میزبان را نیز آلوارو سیژدو (۵۶) به ثمر رساند. شاگردان زیدان بعد از این بازی ۱۸ امتیازی شدند و در رده دوم جدول رده بندی ایستادند.

پیش از این بازی اتلتیکو مادرید در ویسنته کالدرون برابر گرانادا جشنوار گل به راه انداخت و مقابل این تیم به برتری ۷ بر یک دست پیدا کرد. تیم سیمئونه با ۱۸ امتیاز صدرنشینی خود را مسجل کرده بود.

سویا هم که امروز در زمین لگانس ۳ بر ۲ برنده شده بود ۱۷ امتیازی شده و در رده سوم ایستاد تا بارسلونا با ۱۶ امتیاز در مکان چهارم جدول بایستد.