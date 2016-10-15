۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۰:۱۵

هفته هشتم لالیگا؛

پیروزی پرگل رئال مادرید در زمین بتیس/ صدرنشینی از آن اتلتیکو است

تیم فوتبال رئال مادرید در جدال خارج از خانه برابر رئال بتیس به بردی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم رقابتهای لالیگای اسپانیا با برگزاری دیدار تیم های رئال بتیس و رئال مادرید پی گرفته شد که در پایان تیم رئال مادرید با حساب ۶ بر یک از سد میزبان خود گذشت.

رئال مادرید در این بازی توسط رافائل واران (۴)، کریم بنزما (۳۱)، مارسلو (۳۹)، ایسکو (۴۵ و ۶۳) و کریستیانو رونالدو (۷۹) به گل دست پیدا کرد. تنها گل میزبان را نیز آلوارو سیژدو (۵۶) به ثمر رساند. شاگردان زیدان بعد از این بازی ۱۸ امتیازی شدند و در رده دوم جدول رده بندی ایستادند.

پیش از این بازی اتلتیکو مادرید در ویسنته کالدرون برابر گرانادا جشنوار گل به راه انداخت و مقابل این تیم به برتری ۷ بر یک دست پیدا کرد. تیم سیمئونه با ۱۸ امتیاز صدرنشینی خود را مسجل کرده بود.

سویا هم که امروز در زمین لگانس ۳ بر ۲ برنده شده بود ۱۷ امتیازی شده و در رده سوم ایستاد تا بارسلونا با ۱۶ امتیاز در مکان چهارم جدول بایستد.

