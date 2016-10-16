حامد سلطانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قراردادهای آتی ارز گفت: زیرساخت‌ قراردادهای آتی ارز در بورس کالای ایران فراهم است و حتی برنامه این سازمان از جهت تئوریک و علمی نیز به بوته نقد گذاشته شده است و منتظریم صاحب‌نظران بگویند که چه اصلاحی برای راه‌اندازی بورس آتی ارز باید بر روی این برنامه صورت گیرد و در عین حال هم، بانک مرکزی دستور دهد که از چه زمانی می‌توانیم قراردادهای آتی ارز را کلید زنیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در عین حال، راه‌اندازی بازار ارز بین بانکی طی ماههای گذشته، تعداد بازیگران این بازار را افزایش داده و باعث شده بازار بین بانکی ارز که همه منتظر بودند برای یکسان‌سازی نرخ ارز راه‌اندازی شود، شکل گیرد؛ چراکه یکی از شرایط راه‌اندازی بازار ارز از سوی بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار بین بانکی و پس از آن، بازار مشتقه ارزی بود که به نظر می‌رسد اکنون، یکی از پیش نیازها مرتفع شده و منتظر اعلام آمادگی بانک مرکزی برای راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز هستیم.

وی تصریح کرد: ابتدا قرار است این بازار با معاملات فیوچرز راه‌اندازی شود؛ چراکه فیوچرز می‌تواند انتظارات آتی سرمایه‌گذاران را پوشش دهد و البته بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دنبال اتخاذ موقعیت در فیوچرز هستند؛ سپس قراردادهای آپشن برقرار خواهد شد. در واقع، در این قراردادها به دنبال این هستیم که یک تامین‌کننده بزرگ داشته باشیم و با استفاده از آن بتوانیم ریسک دیگران را پوشش دهیم. اما به هر حال، برنامه اولیه استفاده از قرارداد آتی است که دوطرف بتوانند در آن بازی کنند.

سلطانی‌نژاد، کشف قیمت ارز را با مکانیزم بازار دانست و خاطرنشان کرد: همان اتفاقی که بر روی قراردادهای آتی سکه رخ می‌دهد و قیمت، بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، روی قراردادهای آتی ارز نیز لحاظ می‌شود؛ اما باید توجه داشت راه‌اندازی قراردادهای آتی، نقش بانک مرکزی را کمرنگ نمی‌کند و تداخلی با بازار بانک مرکزی ندارد و بلکه آن را نیز تقویت خواهد کرد. در این میان تجربیات جهانی هم نشان داده است معمولا ریسک‌های بازار نقد، در بازار مشتقه مدیریت می‌شود و البته این روند دو طرفه نیست؛ یعنی ریسک‌های بازار مشتقه معمولا به سمت بازار نقد منتقل نمی‌شود.

وی اظهار داشت: منتظریم بانک مرکزی زمان اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز را تعیین کند تا راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز در شورای عالی بورس مورد تصمیم‌گیری واقع شود.