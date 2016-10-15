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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

در بیانیه مشترک سران روسیه و هند مطرح شد؛

حمایت روسیه از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل

حمایت روسیه از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل

بیانیه مشترک صادره پس از دیدار رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر هند بر حمایت مسکو از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کند.

در بیانیه مشترک صادره پس از در دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو «بریکس» در «گوا» واقع در هند، بر حمایت مسکو از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت شده است.

در بیانیه مذکور در این باره آمده است: هند و روسیه خواستار اصلاحات جامع در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف کارآمدی بیشتر این نهاد بین المللی هستند.

بیانیه مذکور می افزاید: بر این اساس، روسیه حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت پس از اصلاحات و گسترش آن اعلام می کند.

کد مطلب 3796137

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