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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

صفایی رفت، ارثی آمد؛

مدیرعامل جدید شرکت نفتکش ایران منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت نفتکش ایران منصوب شد

با صدور حکمی توسط مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری و موافقت هیات مدیره نفتکش، مدیر عامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بعد از ظهر امروز با صدور حکمی سیروس کیان ارثی را به عنوان نماینده این صندوق در هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران منصوب شد.

همزمان با این انتصاب، هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران پس رای موافق به برکناری علی اکبر صفایی از مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران، سیروس کیان ارثی را به عنوان مدیر عامل جدید این مجموعه نفتی انتخاب کرد.

کیان ارثی مدیر عامل جدید شرکت ملی نفتکش ایران پیشتر به عنوان  ریاست برنامه‌ریزی صادرات نفت خام امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، نماینده شرکت ملی نفت در دفتر نیکو، نماینده شرکت ملی نفت ایران در دفتر چین و مدیرعامل و ریاست هیات مدیره شرکت توسعه انرژی پاد (از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) فعالیت کرده بود.

کد مطلب 3796247

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